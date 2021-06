Ciento ochenta mil 764 fallecidos es el doloroso costo de la pandemia en nuestro país, según un informe elaborado por científicos convocados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Carlos Neuhaus, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, sostiene que la cifra es lamentable, pero subraya también que “siempre es mejor actuar con la verdad porque, dice, no estamos para autoengañarnos”.

Bajo esa premisa, afirma que después de la segunda ronda electoral del 6 de junio, de ser los resultados del balotaje favorables a Keiko Fujimori, se tomará inmediatamente contacto con el gobierno de Francisco Sagasti para empezar a trabajar en todo el aspecto logístico que permitirá incrementar de 65 mil, según el promedio actual, a 160 mil el número de personas inmunizadas contra el COVID-19 por día.

BRIGADAS DE VACUNACIÓN

Neuhaus, se recuerda, tuvo a su cargo la organización de los exitosos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que en 2019 pusieron al Perú en los ojos del mundo. Es un gestor por excelencia y esa experiencia le ha permitido advertir que uno de los cuellos de botella en el proceso de vacunación es la situación de quienes tienen a su cargo dicha tarea.

“Es un problema de capacidad humana”, señala tras reseñar que actualmente los vacunadores cumplen jornadas largas y agotadoras. Su propuesta es formar brigadas de 20 a 30 vacunadores que trabajen en espacios abiertos y en dos turnos.

¿Quiénes las integrarán? “Tenemos que usar toda la capacidad disponible tanto del Ministerio de Salud como de Essalud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el sector privado. También están, por ejemplo, los dentistas, los egresados de Medicina, las iglesias en general, el personal de la Cruz Roja que ha recibido instrucción en primeros auxilios y todo aquel que esté capacitado para realizar esa labor”, agrega y precisa que todas estas personas tendrían que ser vacunadas previamente para garantizar su tranquilidad.

“Toda participación será bienvenida. El tema es llegar a la mayor cantidad de personas”, manifiesta.

MÁS LOCALES

En entrevista con Perú21, además, adelantó que en un eventual gobierno de Fuerza Popular se ampliará la infraestructura destinada a la vacunación. Privilegiando siempre los espacios abiertos, Neuhaus anticipó que se evalúa, por ejemplo, acondicionar la Base Aérea Las Palmas, que, recordó, albergó a más de dos millones de personas durante la visita del papa Francisco en 2018. “Podríamos tener allí un vacunatorio gigantesco. A eso se podrían sumar centros comerciales y farmacias, como se ha hecho en Estados Unidos; grandes playas de estacionamiento, colegios públicos y parroquiales que ahora están desocupados”, detalló.

Pero en este proceso, Neuhaus hace hincapié también en el tratamiento a los adultos mayores y personas que, sin serlo, se ven afectados por enfermedades o condiciones que les impiden acudir a los centros de vacunación y quienes, aseguró, no serán desatendidos.

En ese contexto, se pronunció también a favor de que el proceso de vacunación no se lleve a cabo bajo un esquema encorsetado en el que no se toman en cuenta otras variables distintas a la edad. En su opinión, el programa no puede ser fijo e inalterable y debe tomar en cuenta otros aspectos. “No puede ser un esquema fijo e inalterable. No solo puede tomarse en cuenta la edad al momento de vacunar a una persona. Hay también otras consideraciones, como, por ejemplo, el de estar en una zona de mayor contagio”, opinó.

Añadió que se buscará también vacunar a los menores de edad de 12 a 16 años, así como a los profesores antes del inicio del próximo año escolar a fin de que se puedan reanudar las clases presenciales. “Una de las cosas que se tienen claras es que hay que vacunar rápido e implementar medidas para reactivar nuestra economía”, subrayó.

DATOS:

- La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró que en un eventual gobierno construirá 100 plantas de oxígeno y se distribuirán 10 mil concentradores de oxígeno a nivel nacional.

- Asimismo, reafirmó que se entregarán bonos de S/10 mil a todas aquellas familias que han perdido a uno de sus integrantes como consecuencia del COVID-19.

