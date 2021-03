Del 29 al 31 de marzo, los aspirantes a Palacio de Gobierno buscarán capturar el voto de indecisos en los debates presidenciales que organiza el JNE. El último martes por la noche, el ente electoral sorteó los turnos de participación de los 18 candidatos.

El primer grupo que debatirá el 29 de marzo está conformado por tres candidatos que compiten por el segundo lugar de acuerdo a los resultados de las encuestas de Datum, Ipsos y CPI: George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú).

El segundo grupo, que debatirá el 30 de marzo, está integrado por Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), José Vega (UPP) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista).

En tanto, en la tercera jornada del 31 de marzo está el grupo integrado por el puntero de los sondeos, Yonhy Lescano (Acción Popular), y por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien le sigue los pasos, según los últimos sondeos.

Julio Guzmán (Partido Morado) también es parte de este grupo, donde seguro aprovechará para recuperar terreno y salir de su rezagada posición.

DUPLAS CONFORMADAS

El JNE también sorteó la conformación de duplas, segmentos del debate en que los candidatos debatirán frente a frente sobre materias específicas: educación (bloque 2) y anticorrupción (bloque 4).

Así, por ejemplo, el Grupo 1 contará con un frente a frente entre Fujimori vs. César Acuña (APP), que debatirán sobre educación; y Forsyth se verá las caras con Mendoza en educación y con César Acuña (APP) en anticorrupción.

En el bloque 2, De Soto (Avanza País) vs. Vega (UPP) compartirán escenario dos veces para debatir sobre educación y anticorrupción. También debatirán Humala vs. Pedro Castillo (Perú Libre) sobre anticorrupción.

La tercera fecha tendrá un cara a cara entre Guzmán y López Aliaga sobre educación. Igualmente, Lescano confrontará ideas con Daniel Salaverry (Somos Perú) sobre esta materia.

El analista político Gerardo Távara resaltó la importancia de los debates y señaló que requieren gran difusión para que la ciudadanía los tome en cuenta al momento de emitir su voto.

“Las duplas conformadas tienen o pueden tener el potencial de ser bien aprovechadas por los candidatos para cambiar las tendencias de votación de alta o baja en la intención de voto. Veremos con cuánta habilidad se conducen”, aseveró a Perú21.

Por su lado, el politólogo Jorge Aragón expresó que los debates no serán determinantes para definir los votos de electores. “Si bien tienen una audiencia, no estamos en una campaña donde el interés es alto. Pero no será determinante para modificar el orden en las preferencias”, acotó.

En tanto, el publicista Jorge Salmón expresó que los candidatos presidenciales no tienen gran locuacidad ni picardía política que pueda persuadir a votar por ellos.

“En otras épocas, se gestaban grandes debates. Luis Bedoya reaccionaba muy rápido al intervenir. Fernando Belaunde tenía iniciativa. Y Alan García era rápido y mordaz. En cambio, candidatos como Guzmán o López Aliaga no parece que tuvieran esas condiciones para un diálogo televisado”, aseveró.

DATOS:

- El bloque 3 del debate consistirá en intervenciones sobre planteamientos de lucha contra la inseguridad ciudadana y el 5, una intervención final del candidato.

- Los debates serán transmitidos en vivo por la señal de TvPerú, JNETV y en la página de Facebook de la entidad electoral, a las 9 p.m. Los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio conducirán el evento.

- La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) expresó que habría querido debatir contra el postulante Rafael López Aliaga (RN).

