Pese a las restricciones por la pandemia del COVID-19, los candidatos a la Presidencia de la República y sus aspirantes al Congreso se volcaron ayer a las calles en Lima y regiones en el último tramo ya de sus campañas. A falta de los mítines de antaño, los postulantes al sillón presidencial encontraron en multicolores y entusiastas caravanas no solo la manera de difundir sus propuestas, sino, principalmente, desvirtuar la desinformación que –señalaron– inunda las redes respecto de algunas de sus propuestas, tratando así de captar a ese bolsón de electores que aún no habría definido posición frente a los comicios generales de este 11 de abril.

En campaña

Ante la obligada ausencia por enfermedad de George Forsyth, de Victoria Nacional, la cancha quedó libre para Yonhy

Lescano, de Acción Popular; Hernando de Soto, de Avanza País; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, quienes tienen plazo hasta la medianoche de mañana para realizar sus actividades proselitistas.

Ya empezamos a cerrar nuestra campaña por el norte del Perú. ¡Gracias, #Tumbes! 🇵🇪 pic.twitter.com/IvhqLjfIwD — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 6, 2021

De estos cinco candidatos, solo Mendoza permaneció en Lima como antesala a su viaje al Cusco, donde tendrá lugar su cierre de campaña mañana jueves. Fujimori, López Aliaga y Lescano apostaron por el norte y De Soto por Huancayo, desde donde ayer mismo se trasladó a Tarapoto. La lejanía de Lima del economista, sin embargo, no lo salvó de convertirse en el blanco de sus contendores. Algunos de ellos aprovecharon su reciente declaración respecto de que en un eventual gobierno suyo el Estado no se encargaría de dar vacunas sino que eso lo dejaría a la economía social de mercado, para intentar desacreditar su postulación.

Desde la plaza San Martín, Mendoza dijo que lo propuesto por De Soto sería “una condena a muerte de los peruanos más pobres”. Menos afilado, Lescano dijo que, ya sea que la compra de vacunas esté en manos del Estado o de privados, “siempre tendremos los mismos problemas”.

Fujimori, por su parte, atribuyó a una “falta de criterio” el planteamiento de De Soto. “Así como no creemos que deben encargarse solo ellos (el Estado), tampoco el libre mercado”, comentó. Además, aprovechó la ocasión para marcar distancia de su rival de Avanza País y lanzarle unas pullas. “Lo hemos escuchado en el debate y en entrevistas atribuirse los logros del gobierno de mi padre. Yo le pediría que deje de piraterar los logros del gobierno de Alberto Fujimori; él fue solo un asesor”, recalcó.

De soto: pirata o piñata

Más tarde, en Jauja, la subida por una pendiente le jugó una mala pasada a De Soto, quien tuvo un traspié sin consecuencias mayores. Pero eso no evitó que respondiera a sus detractores. Aseguró que sus declaraciones sobre las vacunas fueron sacadas de contexto, lo que interpretó como parte de una guerra sucia.

“Jamás he dicho que el Estado no va a seguir comprando. En una carrera política, en la que estamos repuntando a una velocidad increíble, todo el mundo nos va a tratar de bajar la llanta. En estos momentos somos la piñata del Perú; entonces no crean (lo que dicen) los titulares”, manifestó.

Otro que acusó “guerra sucia, mentiras y difamación” fue Lescano, aunque por motivos distintos. Y es que, en su opinión, “se ha cargado el peso de las críticas” hacia su partido. “No hay uniformidad en la transmisión de noticias”, reclamó. A los quejosos se sumó la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, quien, en una improvisada alocución en el Parque Universitario, acusó que hay sectores que están “sembrando miedo y difamando” al difundir “mentiras” sobre sus propuestas e hizo un llamado a la participación de más personeros en la elección del domingo. Un pedido que ha sido replicado en las diferentes tiendas políticas.

📢 En la gran Caravana del Cambio junto a Vero @Vero_Mendoza_F, con la esperanza de un verdadero cambio y con la decisión de recuperar nuestra patria hermosa para su gente ¡Vamos con @JuntosporPeru, nos vemos en la segunda vuelta porque el Perú dice: #VotoPorVero 💪❤💚#JP19 pic.twitter.com/16Ao2O3DG1 — Jorge Chumpitaz - JP19 (@ChumpitazJP19) April 6, 2021

López Aliaga, en tanto, estuvo en Piura y La Libertad, donde reiteró su planteamiento para un shock de inversiones con la empresa privada para el desarrollo masivo de vías de interconexión, como el tren Tumbes-Tacna, y la puesta en marcha de un programa de reforestación de los bosques de costa, sierra y selva.

Sabía que...?

-Forsyth sigue en reposo por COVID, pero su vicepresidenta Patricia Arévalo publicó un original video aludiendo a la lesión que ha sufrido su capitán.

-Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, prevé cerrar su campaña mañana en el Campo de Marte pese a que están prohibidas las concentraciones.

