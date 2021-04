La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que en caso gane las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, convocará a un gabinete ministerial que combine “experiencia política y técnica” en la que participarán distintas fuerzas políticas, priorizando a los expertos.

“Hemos dicho que no veremos los colores políticos sino la capacidad, experiencia y desprendimiento. Todos tenemos que sumar esfuerzos. No será un gabinete naranja, sino abierto, de muchos colores, y eso lo que se necesita”, declaró anoche en el Panorama, de Panamericana TV.

Fujimori aseveró que si gana, su gobierno buscará la reforma del Estado de manera inmediata. “Haremos que el Estado sea más eficiente para que las obras se puedan realizar de manera célere”, anotó.

Al ser consultada sobre posibles presiones al Poder Judicial y al Ministerio Público si llegara al poder, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que será respetuosa del sistema de justicia. “Mi mejor muestra de garantía son las investigaciones que he tenido en los últimos 20 años, en donde he colaborado. Además de mis tres entradas a prisión. Se decía que tenía mucho poder pero tres veces me llevaron a prisión”, aseveró.

Cuando se le preguntó sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori, acotó que “he sido muy clara desde el inicio que si mi padre no obtiene libertad por instancias judiciales, se le dará con un indulto”.

ACUERDOS Y ALIANZAS

Un tema que también fue abordado en la entrevista, fueron las reuniones con partidos políticos con miras a alianzas para la segunda vuelta. Sin precisar con quién conversó, Fujimori dijo que ha tenido reuniones con varios líderes de partidos, entre ellos excandidatos. “No estamos buscando alianzas, sino coincidencias y de qué manera afrontaremos la pandemia”, precisó.

Al respecto, el virtual congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo a Perú21 que ahora están más enfocados en conversar con organizaciones de la sociedad, gremios, comedores populares, sindicatos y asociaciones de emprendedores. “No queremos partir de conversar sobre acuerdos con alianzas políticas. Creemos en hacer una gran alianza que impida que estas ideas marxistas avancen en el país”, expresó.

En torno a su contendor del balotaje, Pedro Castillo (Perú Libre), quien ha señalado que esta es una elección que enfrenta a ricos y pobres, Fujimori indicó que rechaza esas declaraciones porque “genera división y odio entre peruanos. Es un lenguaje marxista y leninista que busca confrontar. No se necesitan más divisiones, sino un reencuentro”.

Sobre la presencia de Vladimir Cerrón en la campaña de Perú Libre, Guerra García expresó a este diario que les genera preocupación por ser un confeso seguidor de la ideología de Nicolás Maduro. “Nos preocupa que sea abiertamente marxista y leninista. Eso no lo estamos inventando, ni tampoco terruqueando”, precisó.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron a este diario que no tienen una agenda de reuniones con partidos políticos dado que advierten que no es lo que la ciudadanía quiere.

CASTILLO EN LIMA

Por otro lado, el candidato Castillo llegó ayer a Lima para sostener reuniones con representantes de partidos con miras a concertar alianzas. Antes de partir de Jaén, Castillo evitó hacer mayores comentarios sobre el apoyo público dado a Fuerza Popular de parte del premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa.

“Las personas somos adultas, maduras y cada uno tiene una responsabilidad y una postura. No me voy a ocupar de ello”, dijo Castillo.

Ayer Vladimir Cerrón criticó el respaldo de Vargas Llosa a Fujimori y rechazó que exprese que su aliado quiere acabar con la minería. Al respecto, Guerra García sostuvo que Cerrón y otros líderes han podido utilizar los recursos del canon minero, empero, no han mejorado las condiciones de vida en las regiones de país. “Es parte del doble discurso. Recibir los recursos para usarlos mal y decir que hay una minería neoliberal depredadora”, agregó.

En comunicación con Perú21, Yehude Simon, fundador del Partido Humanista y quien expresó públicamente su apoyo a Perú Libre, indicó que “la próxima semana tendrán una reunión” y tendrán una opinión final sobre si la alianza continuará, incluyendo su postura sobre la participación de Cerrón, exgobernador de Junín y con una condena firme por corrupción.

DATOS:

- Cuarto Poder difundió anoche una encuesta de Ipsos que muestra que Pedro Castillo obtendría el 42% de los votos en segunda vuelta. Keiko Fujimori, en cambio, recibiría 31%.

- El 33% de encuestados expresó que “definitivamente no votaría” por Castillo, mientras que el 55% no lo haría por Fujimori. Además, un 67% de los peruanos sostuvo que “ya tiene decidido su voto”.

