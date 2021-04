El conteo rápido de Ipsos-América TV reveló la conformación del nuevo Congreso, que contaría con 11 bancadas (ver gráfico), confirmando así la anunciada fragmentación parlamentaria. De esta manera, las bancadas con más representantes serían Perú Libre con 32, seguida de Fuerza Popular (24) y Acción Popular (21). En tanto, la bancada de Juntos por el Perú tendría 3 congresistas; Partido Morado, 3; Somos Perú, 4; Victoria Nacional, 4; Podemos, 5; Avanza País, 7; Renovación Popular, 13; y APP, 14.

LAS PRIMERA CARAS

El conteo oficial de la ONPE viene mostrando quiénes serían los candidatos que vienen recibiendo más votos en Lima y en las regiones del país.

Empezando por Lima, al 30.68% de actas escrutadas, el candidato más votado es Martín Vizcarra (Somos Perú). El expresidente cuenta con 70,834 votos a su favor. Cabe mencionar que, en su caso, no podría asumir el cargo si el Congreso aprueba su inhabilitación este viernes.

En segundo lugar está Jorge Montoya (Renovación Popular), quien lleva registrados 40,245 votos a su favor. Después se ubica José Luna Gálvez, fundador de Podemos y quien se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Los Gánsters de la Política: Hasta ahora tiene 31,510 votos.

Les siguen Susel Paredes (Partido Morado), con 20,854 votos a su favor, y Digna Calle Lobatón (Podemos Perú), con 16,466 sufragios.

En Arequipa, Bernardo Quito cuenta con más votos: 36,094. Le siguen Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) con 22,958 y Nicolás Talavera (Partido Morado) con 18,567.

En Piura, la más votada es Heidy Juárez (APP) con 13,347 votos. Le sigue el hermano del fundador de APP: Segundo Héctor Acuña Peralta, con 8,061.

En La Libertad, el más votado es Diego Bazán, de Renovación Popular, con 14,087.

En tanto, en Lambayeque, encabeza la lista la candidata de Juntos por el Perú, Janet Cubas Carranza, con 10,971 votos. Sucesivamente, María Córdova Lobatón (Renovación Popular) con 9,492 votos, y otra hermana de César Acuña, María, con 8,224.

En Cajamarca (al 84.61%), los de más adhesiones son Segundo Quiroz con 14,141 votos y Américo Gonza con 8,802, ambos de Perú Libre.

DATOS:

- La votación registrada para esta nota se dio al cierre de la edición. La web de la ONPE muestra un porcentaje diferente de actas escrutadas, según se trate de candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino, y de acuerdo a cada región.

- En Cusco (con actas contabilizadas al 72.83%), el candidato más votado hasta el momento es el periodista y abogado Alejandro Soto de APP, quien obtuvo 24,741 votos.

- En la región San Martín, al 74%, la más votada a ese porcentaje es Lucinda Vásquez (Perú Libre); y en Amazonas, al 61.35%, Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) con 2,779 votos.

ALEXANDRA AMES: “Generar consensos es un desafío”

Es muy preocupante la fragmentación de los partidos en el Congreso. Era algo que se había previsto. Va a ser definitivamente un gran desafío para el próximo presidente o presidenta tener que generar consensos y buscar qué otros consensos extras genera entre Ejecutivo y Congreso, y qué bloques se pueden ir armando.

No obstante ello, veo temas complicados porque se está tratando de analizar todo desde la perspectiva de la izquierda y derecha, y aquí no hay una ideología tan marcada, sino que tienen que ser más pragmáticos y populistas. Y para ubicarlos en un espectro político, harán alianzas en función de ejes temáticos.

Esperaría que se pueda trabajar no una hoja de ruta, pero sí una lista de lo mínimo e imprescindible que se pueda aprobar. Y se pueda priorizar la reforma política para poder tener una mayor gobernabilidad en el futuro.

Por otro lado, el Congreso, el actual, tuvo la oportunidad de definir mejor sobre el proceso de vacancia y no lo ha hecho. El Tribunal Constitucional se lavó las manos y me preocupa porque se estaría instaurando la práctica de vacar o no vacar. Y eso genera inestabilidad.





VIDEO RECOMENDADO:

Alexandra Ames