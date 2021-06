A las 10 p.m., Ipsos y América TV informaron los resultados al 100% del conteo rápido en que el candidato Pedro Castillo recibió el 50.2% de los votos a favor y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), 49.8%. En opinión del abogado Andrés Calderón, estas cifras “no son del todo sorpresivas”.

“Estamos viendo un resultado no del todo sorpresivo. La tendencia de la última semana ha sido de un empate estadístico. En los últimos simulacros, que no se podía difundir por esta norma anacrónica de silencio electoral, se mostraba que Keiko Fujimori estaba por unas décimas encima de Castillo. Y así como Castillo estuvo liderando por un mismo porcentaje”, expresó Calderón.

“Ahora vemos la diferencia entre el boca de urna y el conteo rápido, nos confirma un empate estadístico por el margen de error, el resultado va a tener que ser el oficial. Tendremos que esperar hasta que se realice el conteo final y se terminen de procesar las actas para ver si el grupo de actas llegan a ser suficientes para revertir el eventual resultado que oficialmente la ONPE vaya mostrando una vez que termine el proceso”, manifestó el abogado.

Sobre qué significa para el Bicentenario, tener a un país tan dividido, Calderón expresó que implica reconocer las limitaciones del país en temas como la representación de la clase política peruana y a los ciudadanos que no han podido escoger a las personas que mejor representen y no polaricen.

“En algunos departamentos, claramente Fujimori tiene 60% y en otros Castillo logra los mismos niveles de ventaja. Esto nos muestra los grandes rechazos y aceptación que generan ambos. Esto es peligroso para cualquier sociedad que aspiremos para construir en base al diálogo. En que la política se entienda como la edificación de la discrepancia pero con búsqueda de coincidencias y que durante los 5 años lamentablemente hemos visto una manifestación de lo nocivo y perjudicial que puede ser para el país cuando trabajamos por separado, en base con la confrontación”, dijo.

Por otro lado, Calderón indicó que fueron positivos los llamados de Castillo y Fujimori por los resultados, el tuit en donde el candidato de Perú Libre cuestiona los resultados de boca de urna y exige la intervención del Ministerio Público.

“Hace dos acusaciones irresponsables porque ya no estamos en campaña. No puede estar en un plan de que el boca de urna es engañoso proque es distinto al conteo rápido y a los resultados oficiales. Eso es distinto porque tienen metodologías disímiles y no tienen el mismo margen de error y expectativa de confianza. No puede hacer alocuciones sin fundamento. Igual llamar a fiscales de prevención del delito. ¿Cuál su evidencia para sustentar algo así de ese estilo?”, dijo.

“Castillo tiene que recordar que la campaña ya acabó y las elecciones no se definen con arengas públicas ni marchas”, indicó a Perú21TV.

