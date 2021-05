El escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, calificó de “farsa” el compromiso que firmó recientemente el candidato Pedro Castillo. No descartó que Mario Vargas Llosa, su padre, haga una intervención más directa a favor de Keiko Fujimori. Habla claro de Verónika Mendoza, quien terminó aliándose con el sentenciado Vladimir Cerrón.

Entrevista: Álvaro Vargas Llosa

En una publicación, después de conocer la última encuesta de Datum, habló del “efecto Cerrón”. ¿Qué significa esto? ¿Qué trae detrás este efecto?

En la zona centro del país, bastión del señor Castillo y donde ha operado Vladimir Cerrón, la ventaja de Castillo sobre Keiko era amplia. Ahora hay una tendencia declinante que se empieza a notar y la atribuyo a dos cosas. Primero, que una parte importante de la discusión se ha empezado a centrar en los fracasos de ciertos gobiernos regionales. Al comienzo de la campaña de segunda vuelta, Cerrón y Castillo responsabilizaban a Lima de todos los males que sucedían al interior del país y –aunque desde Lima hay muchísimas cosas que criticar y una des- centralización que no se ha terminado– la realidad es que se ha transferido muchísimo dinero a los gobiernos locales y regionales en los últimos años y estos han despilfarrado el dinero y, en el peor de los casos, lo han robado. Esto es parte del efecto Cerrón. Su gestión fue un fracaso, además de corrupta. El efecto Cerrón tiene que ver con que más peruanos del centro del país han descubierto que detrás de Castillo hay un proyecto totalitario, un proyecto que quiere acabar con la democracia peruana, que quiere instaurar una dictadura parecida a la de Venezuela o a la que hubo en Bolivia o Ecuador. En la medida que haya una mayor conciencia del pueblo peruano, y particularmente en la zona centro del país, la tendencia empezará a notarse más.

En el compromiso firmado por Pedro Castillo hace unos días, repite una frase que se le ha escuchado a Nicolás Maduro y Hugo Chávez: “Me comprometo a que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma”. ¿Cree que Cerrón escribió esto en el documento?

Esto es muy significativo. En el compromiso que firma el señor Castillo hay diez puntos. En el punto nueve está esa frase. Es una frase de Bolívar, pero de la cual se apropió Hugo Chávez en 1992, cuando era líder de un grupo clandestino en Venezuela que organizaba un golpe de Estado contra el gobierno democrático de entonces. Para poder ingresar allí uno tenía que hacer un juramento. Y cuando Chávez llegó al poder, convierte esa frase en un lema chavista. Cuando lo reemplaza Maduro, este organiza un fraude electoral, toma juramento y usa la misma frase. En el documento, en el que el Castillo quiere hacerle creer al Perú que es democrático, incluye en el punto nueve una frase que derrumba completamente ese objetivo y ese propósito y sitúa a Castillo en la orbita de Cuba y Venezuela. Estoy convencido de que Cerrón, el ideólogo marxista y leninista puro y duro de esa candidatura, la incluyó allí. No me extrañaría que haya incluido ese lema chavista en consulta con Caracas. Ese documento es una estafa, es un fraude, una farsa, no es un compromiso democrático. Es un guiño a Caracas y a La Habana, y creo que eso hay que denunciarlo.

¿Qué papel cumple Verónika Mendoza en todo esto?

Ella ha desperdiciado una gran oportunidad. Esta era una hora de definición para la izquierda peruana. Era el momento en que un sector democrático tenía la obligación de enfrentarse a un proyecto totalitario como el de Vladimir Cerrón y demostrarle al país que había nacido una postura de centroizquierda o socialdemócrata, pero ella ha desperdiciado esta oportunidad por el cálculo de que Castillo ‘será gobierno’ y ella tendría la oportunidad de participar en ese gobierno. Es decir, lo que está buscando es trabajo, ella y quien la acompaña; renunciando al gran ideal de constituir una izquierda demócrata por el apetito de poder.

¿Usted cree que estas tres personas de las que estamos hablando, Cerrón, Castillo y Mendoza, calzan, y cito el título de su ensayo, dentro de la figura del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano?

A ver, tengo que tener cuidado en medio de una campaña por la segunda vuelta de cómo respondo esa pregunta para que no haya titulares al día siguiente en donde parezca que yo estoy insultando a una persona...

He citado un ensayo que usted publicó junto a Carlos Alberto Montaner.

Así es, es un libro que publiqué hace muchos años junto con (Carlos Alberto) Montaner y (Plinio) Apuleyo Mendoza. Es un libro en donde exponemos de qué manera la izquierda latinoamericana ha apostado a lo largo de muchas décadas por un modelo de sociedad dictatorial desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico profundamente estatista. Detrás de esa política lo que hay es un fracaso, gran parte del fracaso económico de América Latina o socioeconómico de América Latina se debe a la puesta en práctica de esas políticas estatistas. Ese libro critica todo aquello. Hoy día, décadas después, vemos que la izquierda peruana, con alguna honrosa excepción, pero en general la izquierda, no ha aprendido la lección. La izquierda peruana reincide en una visión políticamente totalitaria y económicamente hambreadora. Si se llevara a cabo el programa que proponen Cerrón y Castillo, y al que ahora se ha adscrito la señora Mendoza en el Perú, eso nos retrocedería 50 años. Esas son cosas que se hicieron en el Perú en la época de Ve- lasco, parcialmente también durante el primer gobierno de Alan García. Por eso no me extraña que en esta encuesta de Datum veamos que en la llamada generación del bi- centenario, una generación de jóvenes entre los 18 y 24 años, ya aparezca Keiko por encima de Castillo. Apenas por dos puntos por ahora, pero no me extrañaría que ese margen se fuera ampliando en los días y semanas que vienen, porque evidentemente hay jóvenes que se dan cuenta de que si se llevaran a cabo esas políticas que describe el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y que ahora representan Castillo y Cerrón en el Perú, el país se descolgaría aún más de lo descolgado que ya está con respecto a los países más avanzados del mundo.

Las regiones han tenido dinero del canon. ¿Qué debieron hacer?

¿Qué cosa han hecho con ese dinero esos gobiernos regionales? No solamente el señor Cerrón, sino quienes tienen simpatías con las ideas de Castillo y de Cerrón. Lo han convertido en pobreza y en miseria. ¿Por qué?, porque el dinero se lo robaban o porque el dinero no sabían cómo ejecutarlo, 40% del presupuesto de inversión no se ejecutaba porque simplemente lo gastaban en cosas que no eran productivas. Imagínense eso mismo trasladado al escenario nacional, convertido en gobierno de la República. Significaría multiplicar varias veces ese fracaso y esa ruina. Cerrón, y de cierta forma el titiritero del señor Castillo, merece ser tratado como si fuera parte de una plancha presidencial en esta segunda vuelta.

Aclaremos que Cerrón fue en la plancha presidencial, pero que el JNE lo excluyó por tener una sentencia vigente por corrupción.

Es muy peligroso esto. Porque vamos a ponernos en el escenario hipotético de que lleguen al poder. Mientras el señor Castillo será el que dé la cara y el que tenga que rendir cuentas antes de convertirse en dictador, el señor Cerrón estará operando detrás de bambalinas sin rendir cuentas a nadie. Los telefonazos de Cerrón a jueces, fiscales, policías, militares, periodistas, serán los que gobernarán el país. De manera que el hecho de que él no sea candidato a la vicepresidencia, pero sea el verdadero poder detrás del trono, es un agravante en este caso porque eso, traducido ya en una función informal de gobierno, concentraría en él un poder destructor y un poder totalitario verdaderamente aterrador.

Las elecciones nos dicen que hay regiones que buscan un cambio porque no se benefician de la misma forma que la capital. ¿Cómo llevamos los beneficios del sistema económico a todo el país?

Lo que hay que hacer es multiplicar exponencialmente la inversión en el Perú. Si nosotros tuviéramos tasas de inversión parecidas a la de los países asiáticos, en lugar de tener una tasa del veintitantos por ciento como porcentaje del PBI, tendríamos tasas de 40% y 50% como porcentaje del PBI. Si nosotros multiplicáramos la inversión de esa manera, hay una inversión que no se concentraría en Lima evidentemente. Empezaríamos a ver una movilidad social aun mayor que la que se dio en los últimos 20 años. Estaríamos en unos niveles de pobreza aún mucho menores. De manera que hay que duplicar la inversión, para eso hay que dar predictibilidad, estabilidad, seriedad e impuestos razonables.

¿Mario Vargas Llosa intervendrá de forma más directa en la campaña?

No, por ahora han tenido una conversación telefónica. Keiko tuvo la amabilidad de llamar a agradecerle su respaldo, a los pocos días tuvo la amabilidad de llamarme a mí también para agradecerme. Pero por el momento no hay nada previsto. Desde luego no descarto que él haga alguna intervención un poco más adelante, depende de la situación. Pero en todo caso su respaldo es inequívoco. Veremos en las próximas semanas si él juzga necesario hacer alguna intervención adicional. Pero con respecto a su respaldo, hay una convicción absoluta de que en esta segunda vuelta es importante que los peruanos, y esto lo he dicho con el mayor respeto por el sector no fujimorista del país, entiendan que Keiko Fujimori es la persona a la que los votantes de la primera vuelta han colocado en esta situación para impedir que el proyecto totalitario de Castillo y de Cerrón llegue a buen puerto. En la cédula de sufragio no va a haber 10 candidaturas. No va a estar San Martín de Porres, no va a estar Santa Rosa de Lima, no va a estar la Madre Teresa de Calcuta. Van a estar el señor Castillo y Keiko Fujimori. Y hay que optar por una de esas dos candidaturas, y el mensaje de él y el mensaje mío y el mensaje de muchos que hemos sido críticos y adversarios del fujimorismo a lo largo de muchos años es que ha llegado la hora de deponer nuestras diferencias y hacer todos causa común y eso se logra votando por Keiko Fujimori el 6 de junio.

¿Duele votar por Keiko?

-“No ha sido fácil, desde luego. Después de muchos años de confrontación y después de una herencia política evidentemente tan oscura desde el punto de vista de lo ocurrido en los años 90, y en parte también el comportamiento de los últimos años”.

-Pero es un deber, es un deber moral, es un deber para con el país. Y nosotros debemos, en estas circunstancias, darle una oportunidad y creerle cuando ella dice que se compromete a respetar la democracia, la libertad de expresión, los límites del mandato presidencial, respetar la independencia del Poder Judicial”.

