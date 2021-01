El candidato presidencial del PPC, Alberto Beingolea, manifestó que su partido no se retirará de las elecciones. Lo hizo luego que el JNE emitiera una sentencia que sacó de carrera a sus postulantes al Congreso por Lima, una de las plazas más importantes en los próximos comicios.

“El PPC sigue en la contienda, El JNE pensaba que con esto me corta una pierna, pero me queda otra. Seguiremos hasta el final, no nos van a bajar con una decisión tan arbitraria”, acotó Beingolea en una conferencia remota desde Arequipa.

Como se recuerda, la máxima instancia electoral declaró improcedente la inscripción de 33 candidatos congresales del PPC por no subsanar las observaciones formuladas por el Jurado Electoral Especial Lima 2 en el plazo determinado por ley. Hoy sábado temprano se excluyó a su última candidata en carrera: Ericka Tardillo.

Al respecto, aseguró que sí cumplieron con presentar las subsanaciones en el plazo requerido, Empero, aseguró que el JNE “inventó una regla” que señala que dicha información solo podía ser presentada hasta las 2 p.m. Ellos la presentaron alrededor de las 8 p.m. del 26 de diciembre.

“Presentamos la documentación correspondiente para regularizar las omisiones a las inscripciones de los candidatos ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que evaluaba la procedencia de las subsanaciones. Pero señalan que trabajan hasta las 2 p.m. Inventaron una norma. Nosotros sostenemos que la presentación era hasta las 11:59 p.m. del 26 de diciembre”, aseveró.

“El JNE actúa de forma arbitraria como no había visto antes. Estoy sorprendido, soy un hombre de Derecho y no te pueden pedir que cumplas algo que acaban de inventar menos en un presunto Estado de derecho”, dijo Beingolea a Perú21.

Ante ello, indicó que tomarán acciones judiciales porque, en su opinión, se han vulnerado derechos fundamentales y no descartó acudir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar “estas arbitrariedades”.

“El JNE no cumple su papel y ciertamente nos están lastimando directamente. Lo que están tratando de hacer es quitarnos la fuerza en la plaza más fuerte que es Lima, es la tercera parte de la votación nacional pero seguimos en carrera”, declaró.

Por otro lado, expresó su confianza en que la respuesta del Poder Judicial se hará a tiempo para poder participar en los comicios.

Además, indicó que los candidatos de Lima que han sido excluidos, entre ellos Pablo Secada, continuarán participando en la campaña del partido.

