A pocos días de vencerse el plazo de afiliación, algunos partidos vienen acelerando las conversaciones con reconocidas figuras para postular a las elecciones presidenciales del 11 de abril de 2021. Es el caso de Avanza País, que reconoció a este diario que mantiene un diálogo con el economista Hernando de Soto.

“Aún no hay nada cerrado. Hay conversaciones con De Soto, pero todavía no hay nada cerrado”, expresó a Perú21 el personero legal titular de Avanza País, Vicente Quispe Mamani.

Sobre si el empresario Carlos Añaños se lanzaría con esta agrupación, Quispe indicó que “aún no está definido. Tenemos que verlo en el Consejo Ejecutivo Nacional del partido”. De Soto aseveró anteriormente que no descartaba postular a la presidencia, siempre que el plan de trabajo de Gobierno que había preparado no sea utilizado por ningún otro candidato.

En tanto, Perú Firme afina los últimos detalles para culminar su proceso de inscripción ante el JNE. “Ya hemos superado todos los requisitos para inscribirlo. Es un proceso virtual, previa cita con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que será para este viernes”, indicó Daniel Salaverry, el promotor de esta agrupación y expresidente del Congreso.

- Restauración Nacional aún no ha confirmado si el alcalde de La Victoria, George Forsyth, postulará en este partido para las elecciones presidenciales.

