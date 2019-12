Cada vez falta menos para las elecciones congresales extraordinarias 2020 y Perú21 continúa recogiendo información sobre malos antecedentes y conductas de cuestionados personajes que buscan llegar al Poder Legislativo.

LUIS BECERRA JIMÉNEZ

¿Papá Noel al Congreso? Al número 2 de la lista por la región Callao de Podemos no se le ocurrió mejor idea que entregar canastas navideñas en un evento proselitista en el distrito de Ventanilla para ganar votos.

El irregular hecho tuvo lugar el pasado 20 de noviembre a una cuadra del Mercado Villa Pachacútec. Gracias a una rifa, un grupo de señoras ganaron canastas llenas de víveres. Mientras ellas se acercaban a recoger sus obsequios, se escuchaba al animador del evento arengar a favor del candidato.

“Fuertes las palmas para nuestra mamita ganadora el día de hoy. ¿Dónde están los que apoyan a nuestro amigo Lucho Becerra? Fuertes palmas a nuestros vecinos de Túpac Amaru”, aclamaba el hombre.Pero la conquista de votos a cambio de canastas no quedó en la anécdota. El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao tomó conocimiento de lo ocurrido y determinó que el candidato infringió la Ley de Organizaciones Políticas sobre conductas prohibidas en campaña electoral. Por ello, le impuso una multa de 30 unidades impositivas tributarias, es decir, alrededor de S/126 mil.

Perú21 se comunicó con Becerra; sin embargo, nos cortó la llamada indicando que justo en ese momento manejaba su carro. Nos pidió volverlo a llamar, pero nunca más contestó. En tanto, un personero del partido nos informó que apelarían la decisión del JEE del Callao. En efecto, horas después, presentaron el documento ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ha admitido a trámite el recurso y en los próximos días, deberá emitir una decisión.

ARNOLDO MALLMA AUQUI

Pollos como cancha. El cuestionado candidato por Junín de Alianza para el Progreso (APP) ofreció una conferencia de prensa a inicios de semana para explicar sobre la reducción económica de la pensión de alimentos que le envía a su hijo. Según contó, había llegado a un acuerdo con su expareja para disminuir el monto.

Pero eso no fue lo único cuestionable. Al finalizar el evento, se repartieron vales de consumo de pollos a la brasa en el local donde su hermano, Jesús Martín Mallma Auqui, es gerente general.En el ticket se lee ‘1/4 de pollo a la brasa y un vaso de bebida'. Lleva la fecha de diciembre de 2019.

Este es el vale de consumo que fue repartido.

Perú21 quiso comunicarse con el desprendido postulante durante tres días consecutivos; sin embargo, prensa de APP indicó que no lograron contactarlo. La Ley de Organizaciones Políticas prohíbe a los candidatos la entrega de “dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros”.

EDUARDO BLESS CABREJAS

Toma y daca. El actual alcalde de San Miguel, Juan José Guevara, y su antecesor y viejo amigo, Eduardo Bless, aspirante a una curul en el Congreso 2020 por el Partido Popular Cristiano (PPC), estuvieron juntos en el aniversario de la organización política el último miércoles. Durante el evento, ambos posaron en una foto con la que Bless ahora promociona su candidatura. En la imagen, el alcalde de San Miguel sostiene un cartel que indica: ‘Escribe 11 (de) Bless’.

El alcalde Guevara promocionando la candidatura de Eduardo Bless.

Por este caso, sus competidores en esta contienda presentaron una queja en la Defensoría del Pueblo, en la que solicitan la intervención del JNE por falta de neutralidad de Guevara al hacer “abierta publicidad” al aspirante del PPC.

Al comunicarnos con el partido, afirmaron que no aplicarán ninguna sanción a su postulante y que el hecho recae sobre el burgomaestre. “El alcalde Juan Guevara, por el cual tenemos el mayor respeto, no es ni ha sido militante del PPC. No tenemos conocimiento ni responsabilidad sobre sus actos”, señalaron.

Del lado de la Municipalidad de San Miguel señalaron a Perú21 que aún no habían sido notificados de la queja, por lo que no emitirán pronunciamiento. Guevara fue regidor de dicha municipalidad en la gestión de Bless (2014-2018). Cuando postuló a la alcaldía de San Miguel, llevó en su lista al ahora candidato del PPC como teniente alcalde, debido a que, por ley, este no podía reelegirse.

DATOS

-Podemos Perú, PPC y APP firmaron el Pacto Ético Electoral el pasado 8 de noviembre para promover una campaña electoral transparente.

-En el punto 12 de dicho documento, los partidos se comprometieron a exigir el cumplimiento de las normas que regulan la neutralidad de los candidatos y afiliados que ocupan cargos públicos.

-Para las elecciones de 2020, 24’799,384 ciudadanos se encuentran habilitados para ejercer su derecho a voto.