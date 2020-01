No se dará por vencida. Rosa Bartra, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, usó su cuenta de Twitter para manifestarse luego del flash electoral en estas Elecciones Congresales 2020.

Según los porcentajes, Solidaridad Nacional apenas logró un 1.4% de votos a nivel nacional, por ello no logró pasar la valla y quedó fuera.

Cuando el afán destructivo avanza y la dignidad, la libertad y hasta la vida están en riesgo, los valores que nos definen nos dan la valentía para defenderlos. No nos someterá ningún proyecto totalitario, no claudicaremos jamás, lucharemos todas las batallas, ¡gracias patriotas! — Rosa María Bartra (@rosamariabartra) 26 de enero de 2020

“Cuando el afán destructivo avanza y la dignidad, la libertad y hasta la vida están en riesgo, los valores que nos definen nos dan la valentía para defenderlos. No nos someterá ningún proyecto totalitario, no claudicaremos jamás, lucharemos todas las batallas”, expresó Bartra, asegurando que no dará marcha atrás en su carrera política.

Según el sondeo a boca de urna, Acción Popular alcanza el 10.1%, le sigue Frepap 8.8%, Podemos Perú con 8.2%, Alianza Para el Progreso 8%, Partido Morado 7.7%, Fuerza Popular 6.9% y Unión Por el Perú 6.9%.