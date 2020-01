El líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, acudió este domingo a ejercer su deber cívico en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y consideró que gran porcentaje de los legisladores que saldrán elegidos, será gente joven que deberá asumir con responsabilidad el cumplimiento de esta función.

En ese sentido, los exhortó a que se adecuen a “su nueva realidad” y se dejen de “chivateadas” que son propias de “la universidad”.

“[¿Qué consejo les da a quienes salgan elegidos?] Que se vayan adecuando a su nueva realidad, que tienen una responsabilidad con el país. Ya no son chivatos, las chivateadas estaban en la universidad. Digo esto porque la inmensa mayoría de la gente de este Congreso es gente joven y hay que llamarles la atención con seriedad, con corrección, para que aprendan lo que son las responsabilidades nacionales y no payasadas de un asiento legislativo”, afirmó a la prensa antes de acudir a su mesa de votación.

Agregó que los nuevos legisladores deberán cumplir "su función de acuerdo con su nuevo lugar”.

Bedoya Reyes manifestó también que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe nacer del grado de “educación y responsabilidad” de sus integrantes y no del reglamento.

“La buena voluntad, la dirección correcta no está escrita y si se escribe no se cumple, depende de la formación y la madurez de cada uno. Si el parlamentario deja de ser un revoltoso universitario y se considera una persona seria, dará un tono serio a su presencia. Hay que dejarlo que se eduque él solo […] El pleito nace si lo quieren y si no lo quieren, no hay bien, no deben tenerlo”, añadió.