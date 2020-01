El exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Juan Falconí Gálvez sostuvo que la decisión del máximo organismo electoral de no aplicar la valla electoral en los comicios del próximo 26 de enero “está generando muchas suspicacias” en el actual contexto político.

Señaló que el presidente del JNE, Víctor Ticona, tampoco contribuye a la “legitimidad electoral”, pues sobre él mismo pesan acusaciones por sus audios con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha perdido una oportunidad de esclarecer el panorama electoral y el panorama legislativo, (...) ha perdido una oportunidad de legitimarse como un árbitro electoral porque ahora muchos están cuestionando sus decisiones. (...) (La decisión sobre la valla electoral) está generando muchas suspicacias”, añadió.

En ese sentido, Falconí opinó que el JNE “no da la talla” y su pronunciamiento sobre la valla electoral para los comicios legislativos es “inoportuno”, aunque remarcó que si bien la decisión no gusta, “está bien”.

“Quien no da la talla es el Jurado Nacional de Elecciones. (...) Cuando era necesario tener las reglas claras, no lo dijo. ¿Por qué lo dice ahora, de modo tan inoportuno? Cuando causa desazón, cuando estamos en una etapa tan confusa, sale el JNE a decir esto; ha sido inoportuno su pronunciamiento. Lo segundo, dándole la razón al JNE, es que lo que ha dicho está bien, no nos gusta, pero está bien”, detalló.

El exfuncionario también estimó que la decisión sobre la valla electoral alterará de todos modos la tendencia en los próximos días, pues muchos considerarán que su voto no se perderá si respaldan a candidatos de partidos que no aparecen en las encuestas.

“La gente al saber que su partido de tradición, de familia, histórico (no va a perder su inscripción), van a votar por ellos. Creo que va a haber un repunte por los partidos chiquitos porque la gente siente que ese voto no se va a perder, que posiblemente sí pueden elegir un congresista”, manifestó en entrevista en Radio Nacional.

Finalmente, Falconí lamentó que el Poder Judicial le enmiende la plana al JNE en el tema de la exclusión de candidatos. “Hay resoluciones judiciales que dan la contra a lo que ha dicho el JNE y está reincorporando a candidatos. El Poder Judicial le está enmendando la plana al JNE”, sentenció.