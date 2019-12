¿De qué viven? La mayoría de partidos que compiten en las elecciones del 2020 no solo llevan en sus listas a candidatos cuestionados por sus antecedentes penales, también postulan a figuras que no declararon sus ingresos correspondientes al 2018, pese a estar obligados por ley.

Perú21 revisó la información consignada en las 22 nóminas inscritas formalmente ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro y encontró que, de 786 postulantes aptos para —por el momento—seguir en carrera, 144 no registraron sus ingresos económicos.

Por ejemplo, 33 de los 36 cuadros que buscan una curul por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) no precisaron cuánta remuneración percibieron el año pasado. De hecho, la cabeza de su lista, Raymunda Quincha, solo registró tener tres casas (dos en Lima y una en Loreto).

Fuentes del partido indicaron a este diario que el responsable de esta irregularidad es el personero Wilfredo Tenorio. “Está 20 años en el cargo y colocó a personas allegadas a él sin ningún filtro”, dijeron.

En tanto, Perú Nación (PN) tiene a 21 candidatos que no consignaron esta información en su declaración jurada, mientras que las organizaciones Perú Patria Segura (PPS) y Unión por el Perú (UPP) llevan, cada uno, a ocho postulantes con la misma omisión.

En el Partido Popular Cristiano (PPC) la situación se repite en siete casos, como en las postulaciones de Lillian Alvarado y Silvia Velásquez. Ambas, además de no declarar ningún tipo de ingreso, no consignaron algún bien mueble o inmueble. No obstante, Alvarado explicó a este medio que “hace dos años acabé la carrera de ingeniería y recién desde este año estoy trabajando en una empresa con los beneficios de planilla”.

Democracia Directa es otro partido que tiene siete candidatos que no declararon ingresos y Alianza para el Progreso (APP) a seis, como Carmen Omonte. Intentamos comunicarnos con la excongresista, pero no respondió.





En las filas de Contigo (C), Solidaridad Nacional (SN) y Perú Libre (PL) también hay seis candidatos por partido que no declararon ingresos, como Guillermo Bermejo (PL). Sobre él, Perú21 reveló en su edición del 3 de diciembre que tiene vigente un proceso por el afiliación al terrorismo. Para este informe intentamos recoger sus descargos, pero no atendió nuestras llamadas.

La omisión dolosa o porque no ganaron S/1 en el sector público o privado se repite en Fuerza Popular (FP), Frente Amplio (FA) y el Partido Aprista Peruano (PAP), donde hay cinco postulantes en cada organización sin ingresos declarados en sus hojas de vida.

Valeria Valer y Lourdes Carmelo son dos de las fujimoristas que no precisaron esta información y en el caso del FA, Arlette Contreras tampoco hizo lo propio. Renzo Ibáñez (PAP), por su lado, no consignó ningún tipo de bien ni ingreso.

Los citados personajes no atendieron nuestros mensajes, pero el personero de FP, Roy Ventura, respondió por sus candidatas. “Eso se va a regularizar, no hay nada que esconder”, nos puntualizó.

Sobre la misma premisa, en Todos por el Perú (TPP) y Vamos Perú (VP) son cuatro los postulantes con que no declararon sus ingresos.





Finalmente, en Renacimiento Unido Nacional (Runa) son tres los postulantes que no consignaron esta información, en Somos Perú y el Partido Morado se identificó a dos candidatos por cada organización y en Avanza país tienen a uno con la misma negligencia.

En este marco, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, dijo a Perú21 que “le toca al votante evaluar la calidad de cada lista y comparar a los candidatos que cumplieron con transparentar su información” pública y privada.

Patrimonio al detalle

Entre los candidatos que registraron todo su patrimonio (como cuadros, joyas, menaje familiar) figuran los cuadros del Partido Morado, como Francisco Sagasti y Carolina Lizárraga, además de Somos Perú, como Armando Massé y Pompeyo López, entre otros.

Experto electoral José Villalobos: “Podría ser causal de exclusión”

La persona que postula al Congreso es una persona con solvencia económica, que ha trabajado y por lo tanto lo tiene que decir transparentemente. Porque, cuando salga del Congreso, se verá si se ha enriquecido. Por ello, consignar esta información en las hojas de vida es un indicador de solvencia.

Mientras más sea la información que se consigne es mejor. En honor a la verdad los candidatos pueden registrar cuánto valen sus cuadros, sus joyas. No puedes mentir, sobre todo, en lo relacionado a los bienes muebles e inmuebles. Hacer lo contrario podría configurarse como una causal de exclusión de las elecciones.

Al 27 de diciembre, además, deben haber concluido los procesos de exclusión por mentir en la hoja de vida. Después de esa fecha, lo máximo que se podrá hacer, si se detecta una irregularidad, es una anotación para la eventual apertura de un proceso contra un postulante tras el 26 de enero.

DATOS

* Acción Popular es la única agrupación donde sus 36 candidatos al Congreso declararon sus ingresos económicos.

* El partido Renacimiento Unido Nacional (Runa) tiene a 30 postulantes que no declararon sus bienes muebles.

* El jefe del JEE de Lima, Luis Carrasco, dijo a Perú21 que se encuentran cruzando todos los datos consignados.