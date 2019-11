La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró este miércoles que evaluará apelar a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro en la que le impuso una “exhortación ética” por infringir el principio a la neutralidad electoral con sus declaraciones respecto a la reelección de miembros del Congreso disuelto.

La también integrante del Parlamento disuelto emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que dijo estar segura de no haber "vulnerado el principio de neutralidad, ni beneficiado o perjudicado a alguna candidatura" con sus declaraciones. Por lo que, consideró que no se le debería imponer ningún tipo de exhortación.

“A pesar de que la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro únicamente me exhorta a no pronunciarme sobre temas electorales, la respeto como corresponde; sin embargo, evaluaré la posibilidad de ejercer mi derecho a la doble instancia porque no estoy de acuerdo con dicha Resolución”, escribió.

“Estoy segura que no he vulnerado el principio de neutralidad, ni beneficiado o perjudicado a alguna candidatura, tal como lo precisé en mi descargo, afirmación fue corroborada por el informe de la misma funcionaria fiscalizadora del JEE Lima Centro 1, por lo que no correspondería sanción ni exhortación alguna”, señaló.

La declaración que el JEE analizó en su resolución fue la siguiente: “Tenemos que tener muy claro que el Perú le ha dicho a este congreso, ¡basta!, no los queremos. Ese congreso fue desactivado constitucionalmente, por lo tanto, no puede ni el 2020, ni en el 2021 estar presente”.

La entidad presidida por Luis Carrasco consideró que la ministra, al señalar "no los queremos" en relación con los candidatos a la reelección, vulneró la neutralidad electoral.

La exhortación implica que Montenegro “deberá de abstenerse de incurrir en conducta de reiteración” de lo contrario podría ser pasible de una sanción mayor.