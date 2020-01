El partido Fuerza Popular insistió en solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la suspensión del voto electrónico para las Elecciones Congresales Extraordinarias del próximo 26 de enero, alegando que “no existe ninguna auditoría que garantice la idoneidad del sistema”.

A través de un documento enviado al presidente del organismo electoral, Víctor Ticona, el secretario general nacional de la agrupación fujimorista, Luis Galarreta, alega que el conteo de los votos a través del sistema electrónico “no brindaría convicción sobre la precisión de los resultados”.

"En ese sentido, consideramos que para asegurar que el sistema electoral cumple con su finalidad, debe existir transparencia en cada una de las fases de las votaciones; respecto al escrutinio, se debe realizar en acto público y es precisamente lo que no se aprecia en el VEP [Voto Electrónico Presencial], puesto que el escrutinio se realiza dentro de un sistema informático que no permite verificar que el recuento de los votos sea reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector", refirió.

En ese sentido, Galarreta remarcó que "es necesario que todos los procesos pueden ser auditados de manera pública por cualquier ciudadano", a fin de no alterar la "voluntad popular" con un "mero error de programación" o "por penetración (vulneración) por parte de un externo (sea una persona, un grupo u otro estado)".

Del mismo modo, pidió al JNE informar a los partidos políticos y a la ciudadanía en general sobre las incidencias halladas en el uso del voto electrónico desde su implementación, las auditorías sobre los sistemas de votación, así como las medidas de control que se adoptaron.

Fuerza Popular solicita la suspensión del voto electrónico al no existir ninguna auditoría que garantice la idoneidad del sistema. @JNE_Peru @OEA_Cyber pic.twitter.com/R2Ic9R0rOi — Partido Político Fuerza Popular 🇵🇪 (@PFuerzaPopular) January 3, 2020

Galarreta también afirmó que Alemania y Suiza han declarado la no implementación de sistemas de voto electrónico porque lo considera "inconstitucional" y no garantiza el "secreto del voto" y porque en Bolivia y Venezuela han "debilitado el sistema democrático en la región".

“Finalmente, en caso se haya certificado que el presente proceso electoral no cuenta con las garantías necesarias, no se cuente con una auditoría externa con resultados positivos o exista indicios de predisposición a emitir errores dadas las incidencias halladas, cuyos resultados no reflejan la voluntad popular del electorado, solicito tenga a bien disponer las medidas pertinentes para suspender el uso del Voto Electrónico Presencial en el presente proceso electoral”, enfatizó Galarreta a nombre de Fuerza Popular.