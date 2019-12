El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz dijo estar sorprendido por el hecho de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro lo haya excluido de la lista parlamentaria de Perú Patria Segura que encabezaba por un error del cual informó en la hoja de vida que presentó al registrar su candidatura.

"Me llama la atención que por un error mío que he reconocido y que he documentado que es el vehículo que yo utilizo, amerite una acción tan radical, ¿no?, pero en fin así son las cosas", sostuvo en diálogo con Canal N.

Cillóniz explicó que fue “el primero” en darse cuenta que por error consignó el vehículo de su empresa como propio. Detalló que incluso se realizó la observación ante el JEE al respecto, pero pese a ello fue excluido.

Sin embargo, el exgobernador regional dijo confiar que la apelación ante el JNE habilitará su postulación al Parlamento.

“Dicen que hay que apelar y están apelando. Soy el primero en reconocer el error. Vamos a ver [que decide el JNE] ojalá sean sensatos”, señaló Cillóniz.

Este lunes se dio a conocer que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro excluyó la candidatura de Fernando Cillóniz de la relación de postulantes del partido Perú Patria Segura para las Elecciones Congresales Extraordinarias de enero del 2020.

Según los considerandos de la resolución emitida por dicha instancia electoral, el también exgobernador regional de Ica omitió informar en su declaración jurada que es propietario de un vehículo de placa D5H-331.