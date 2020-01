Solidaridad Nacional, el Apra y el PPC no habrían obtenido curules para el próximo Congreso. De acuerdo con el boca de urna de Ipsos Perú, estos partidos no lograron pasar la valla electoral y no tendrían a ninguno de sus integrantes dentro del Parlamento.

Ambas agrupaciones tienen años de experiencia en la política pero al parecer no lograron convencer a la ciudadanía durante campaña para las Elecciones Congresales 2020.

El flash electoral arrojó que Acción Popular obtuvo el primer lugar con 11.8% de los votos, seguido por Alianza para el Progreso (APP) con 8.8% y el Partido Morado con 8.1% de las preferencias.

Detrás está Podemos Perú (7.4%), Fuerza Popular (7.1%), Somos Perú (7.0%), Frepap (7.0%), el Frente Amplio (6.2%), Unión por el Perú (6.2%) y Juntos por el Perú (5.0%).

Mientras que el Partido Popular Cristiano obtuvo 3.4%, el Partido Aprista Peruano 2.8% y Solidaridad Nacional 1.4%.

Se espera que en el transcurso de las horas se defina con mayor precisión los porcentajes obtenidos por cada uno de las agrupaciones políticas que participó de esta jornada electoral.

Víctor Raúl Haya de la Torre fundó el Apra el 7 de mayo de 1924 y fue la agrupación política con la que Alan García llegó dos veces a la presidencia de la República. El Partido Solidaridad Nacional se creó en 1998 y era presidido hasta poco por el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Por su parte, el Partido Popular Cristiano nació en 1966 por un grupo de políticos liderados por Luis Bedoya Reyes.