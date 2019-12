A seis semanas de las próximas elecciones parlamentarias, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó ayer que de los 22 partidos políticos que presentaron listas de candidatos para los comicios del 26 de enero, 21 de ellos quedaron en carrera tras conseguir su inscripción formal.

La entidad precisó que la única organización excluida de la contienda es Todos por el Perú (TPP), luego de que se declararan improcedentes las nóminas que presentaron a nivel nacional por “incumplir” las normas de democracia interna para elegir a sus cuadros.

De acuerdo al JNE, el estatuto de TPP indica que las internas se realizan a través de una Asamblea Eleccionaria y no de la Mesa Directiva, como sucedió en dicha etapa. No obstante, el personero del partido, Jean Zegarra, aseguró a Perú21 que “hemos cumplido todas las reglas” y adelantó que mañana anunciarán qué medidas adoptarán.

Quienes sí lograron inscribir sus fórmulas en los 26 distritos electorales fueron 10 organizaciones políticas: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Democracia Directa, Frepap, Fuerza Popular (FP), Juntos, Somos Perú, Partido Morado y Unión por el Perú.

Los otros disueltos

Al margen de la decisión del JNE, la campaña no se detiene para los postulantes que compiten por una curul. Del menú electoral, Perú21 identificó que no solo 18 miembros del Congreso disuelto quieren completar su periodo; también postulan los extrabajadores del Parlamento pasado, quienes van en las listas de partidos como FP, Contigo (C) y Solidaridad Nacional (SN).

Por ejemplo, el fujimorismo lleva en sus filas a Luis Sánchez, un exasesor de la Comisión de Presupuesto cuando lo presidía el naranja Percy Alcalá, así como Flor Meza, quien fue una de las asistentes de la bancada de FP desde 2016 hasta 2019.

También van el exjefe del Fondo Editorial del Congreso, Ricardo Vásquez, así como la excongresista Martha Chávez, quien ingresó como asesora de Fuerza Popular en 2016.

En Contigo candidatea por el Callao Juan Vigil. Él ingresó como coordinador parlamentario este año y trabajó con Janet Sánchez, quien encabeza la misma nómina; y, por otro lado, en SN van dos periodistas que trabajaron para el canal del Congreso, como Álvaro Maguiña y Mario Bryce.

“Es importante saber”

Para el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui, “es importante que el elector sepa qué tipo de experiencia es la que ofrece cada candidato”. “El voto puede asociarse a una simpatía o un análisis más riguroso”, dijo a Perú21.

Datos:

De acuerdo al JNE, a la fecha 513 listas de candidatos han alcanzado su inscripción para los comicios de 2020 y 46 nóminas figuran como improcedentes.

En las elecciones de 2016, la candidatura presidencial de TPP, que entonces postulaba a Julio Guzmán, fue excluida por inconsistencias en los procedimientos internos.

Hasta el 27 de diciembre todavía pueden renunciar postulantes o ser retirados.