Pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública, los partidos Perú Patria Segura (PPS), Perú Nación (PN) y Perú Libre (PL) llevan en sus listas congresales a candidatos sancionados por la Contraloría.

Según datos de la plataforma “En estas elecciones... Tú tienes el control”, el postulante Jaime Rojas (PPS) tiene una inhabilitación de cinco años que vence el 25 de enero de 2023. En su caso se impuso la sanción tras realizar acciones de control cuando se desempeñaba en la Municipalidad Baños del Inca (Cajamarca).

Otro postulante es Jaime Hernández (PN), quien registra una inhabilitación hasta el 3 de mayo de 2023, tras auditar su desempeño en el Gobierno Regional de Tumbes como subgerente de Obras.

Finalmente, en el caso de Teresa Gonzales (PL), no puede ejercer función pública hasta el 16 de diciembre de 2020, luego de elevarse un informe de control respecto a su función como directora de Infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica.

En esta línea, los voceros de PPS, Rafael Santos, y de PL, Arturo Cárdenas (PL), indicaron a Perú21 que “no teníamos conocimiento de la inhabilitación”. En todo caso, adelantaron que tomarán “medidas” sobre los mencionados. No respondieron de PN.

HAY 212 CON AUDITORÍAS

Por otro lado, existen 212 candidatos, de 21 partidos, comprendidos en informes de control por presunta responsabilidad penal, civil o administrativa en el periodo que ejercieron la función pública.

Alianza para el Progreso (APP) lleva a 23 postulantes con este tipo de procesos abiertos. Uno de ellos es Luis Valdez, quien arrastra 12 informes de auditoría. Además, registra una sanción vigente por responsabilidad administrativa con suspensión temporal hasta el 8 de febrero de 2020. No obstante, Valdez rechazó, en diálogo con Perú21, el citado reporte. “Debe haber un error. No tengo ninguna suspensión ni inhabilitación. Un informe de control no significa que haya generado algún tipo de responsabilidad”, dijo. Somos Perú lleva a 18 con este tipo de informes, Partido Popular Cristiano a 14, Podemos a 14, entre otros.

OTROS DATOS:

* Otros partidos que llevan a candidatos con procesos de auditorías son AP (11), Avanza País (11), Democracia Directa (6), FA (6), FP (9), Juntos (7), Apra (9), Partido Morado (6), Perú Libre (7), Contigo (1), Perú Nación (15), Perú Patria Segura (14), Runa (8), Solidaridad (10), UPP (14) y Vamos Perú (11).

* La información reportada por la Contraloría es sobre la base de 572 candidatos que fueron autoridades y/o funcionarios.