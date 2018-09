El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario (PL), Ricardo Belmont , rechazó los resultados publicados este sábado por la encuesta de Ipsos, donde es desplazado al cuarto lugar en la intención de voto.

"Yo, Ricardo Belmont Cassinelli, no voy a llenarte de promesas, solo te prometo decir siempre la verdad y trabajar con honestidad y transparencia, porque mi deseo es ver a Lima restaurada, linda y sin corrupción", escribió en Twitter.

"Cuando no pudieron ocultar más la candidatura de Belmont comenzaron a jugar con las encuestas, primero no me mencionaban, luego me ponían en otros, después me daban 4%, a los días me pusieron 2do, y ahora 4to, pero ¿quién cree en estas encuestas mafiosas?", manifestó a través de su cuenta en Twitter.

"Cuando no pudieron ocultar más mi candidatura la 'encuestocracia' puso su plan de manipulación en marcha. Primero Belmont no existía, luego me ponían en otros, después me daban 4%, a los días me pusieron 2do, y ahora 4to, hasta 5to. ¡La gente no es tonta y la calle no miente!", exclamó Ricardo Belmont.

El candidato de Perú Libertario también agradeció al candidato Jaime Salinas por su compromiso con la democracia y "su valentía para denunciar la manipulación" en las Elecciones 2018.

De acuerdo a los resultados del simulacro de voto con cédula y ánfora secreta, Ricardo Belmont descendió al cuarto lugar con 8% de votos válidos a una semana de celebrarse las elecciones municipales, el próximo domingo 7 de octubre.

Lo superan con votos válidos Daniel Urresti (Podemos Perú), con 17.3%; Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), con 16.9%; y Jorge Muñoz (Acción Popular), con 14.2%.

El último jueves un sondeo de Datum ya mostraba una tendencia a la baja en la candidatura de Ricardo Belmont, quien descendía en popularidad de 10.3% a 8.8%.

En aquella oportunidad, el candidato de Perú Libertario también cuestionó la legitimidad de los resultados realizando ataques contra la encuestadora.