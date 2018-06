Elecciones 2018: La relación entre los candidatos y sus agrupaciones

Por estos días, el Mundial de Fútbol Rusia 2018 ha copado toda nuestra atención por la participación de la selección peruana. Sin embargo, culminado este evento deportivo, tras jugarse la final el 15 de julio, nos meteremos de lleno en la campaña electoral en la que elegiremos a nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales en todo el Perú.

A poco más de tres meses de los comicios, a realizarse el 7 de octubre, y ad portas de la fecha límite para que las agrupaciones que pretenden participar en la lid oficialicen sus listas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) respectivos, el 19 de junio, en Lima Metropolitana existen veinte candidatos.

Ha leído bien. Veinte políticos buscan suceder a Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima. Casi la mitad de ellos milita en los partidos con los que va a postular. Los otros han encontrado en agrupaciones con inscripción un móvil para alcanzar el sillón municipal.

Así postulan Enrique Ocrospoma (Perú Nación), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Manuel Velarde (Siempre Unidos), Daniel Urresti (Podemos), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Julio Gagó (Avanza País), Diethell Columbus (Fuerza Popular) y Roberto Gómez Baca (Vamos Perú). Todos, durante su carrera política, saltaron de un partido a otro.

Casos peculiares son los de Enrique Cornejo y Ricardo Belmont. El primero postulará a la Alcaldía de Lima con Democracia Directa, la agrupación de los ex fonavistas, que dirige Andrés Alcántara, quien postuló a la primera vicepresidencia del Perú en 2016, en una lista que encabezó el ex gobernador de Cajamarca Gregorio Santos. En un hecho insólito, Santos, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Ancón 1, salió de la cárcel el 3 de abril para asistir al debate presidencial.

Belmont, por su parte, postulará con el partido Perú Libertario, del ex gobernador de Junín y ex candidato presidencial Vladimir Cerrón, quien proponía en 2016 crear estados federados en el país, a través de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. En esos mismos comicios de hace dos años, Belmont fue rival de Cerrón, pues fue candidato de Siempre Unidos a la Presidencia.

LA ESPERANZA ROJA

Gustavo Guerra García será el aspirante a la Alcaldía de Juntos por el Perú (JP), frente que participará con la inscripción del Partido Humanista, de Yehude Simon. Buscará romper las infructuosas campañas de la izquierda en la capital, ya que, en los últimos 30 años, solo Susana Villarán logró gobernar la comuna. En 2013 se salvó por poco de ser revocada. Solo uno de sus veinte regidores, Hernán Núñez, conservó su puesto. Núñez ahora es candidato a teniente alcalde con Guerra García.

¿Y antes de Villarán? Alfonso Barrantes fue el último alcalde de Lima que tuvo la izquierda, de 1984 a 1987. Ahora, Gustavo Guerra García cobija a varios movimientos radicales. Además del Partido Humanista, están Nuevo Perú, Patria Roja, Partido Comunista, Fuerza Social (FS), Ciudadanos por el Cambio y Movimiento al Socialismo.

Según el portal infogob.com, el ex funcionario de Protransporte renunció a su militancia en FS en 2012, en pleno gobierno municipal de Villarán, con quien trabajó. El 9 de octubre de 2017 se afilió a JP.

LOS ROSTROS EN LAS REGIONES

En las principales regiones del país, también existe una numerosa cantidad de postulantes. En La Libertad, por ejemplo, hay once, pero más de uno tiene vínculos con Alianza para el Progreso (APP). El partido de César Acuña no quiere dejar de gobernar una zona en la que ha hecho lo que ha querido durante los últimos años.

Por APP, postula Manuel Llempén, ex gerente regional de la gestión de Acuña. Espera suceder a Luis Valdez, actual gobernador, quien es secretario de organización de ese partido. Otro competidor es Julio Miyamoto, actual vicegobernador. En 2015, renunció a APP y ahora postulará con un movimiento. A la Alcaldía Provincial de Trujillo, postula Rosa Núñez, ex esposa de César Acuña. Por APP, se presenta Daniel Marcelo.

En la región Lambayeque, hay varios rostros conocidos: Agustín Lozano, actual vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF); Antonio Becerril, hermano del congresista; el ex legislador Yehude Simon; y también otro Acuña, Virgilio.

En tanto, en Piura postulan dos ex parlamentarios con pasado antagónico: Leonidas Huayama, ex nacionalista, con el movimiento Modelo en la región; y Juan José Díaz Dios, ex fujimorista, con Región Para Todos a la Provincia de Piura.

Para Arequipa, habrá 17 listas. Una de ellas encabezada por el ex alcalde de la provincia Alfredo Zegarra, otra por el ex parlamentario Gustavo Rondón. El ex árbitro de fútbol Víctor Hugo Rivera aspira a ser el alcalde provincial de Arequipa.