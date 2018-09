La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) se pronunció este viernes sobre el supuesto uso de firmas falsas por parte del partido político Podemos por el Progreso del Perú, quien tiene como candidato a la alcaldía de Lima a Daniel Urresti.

A través de un comunicado, la ONPE señaló que la entidad "realiza la verificación de firmas para comprobar la autenticidad y validez de firmas o huellas dactilares presentadas en las listas de adherentes por las organizaciones políticas, en proceso de inscripción".

El organismo electoral detalló que su proceso de verificación consta de 3 etapas: la recepción y admisión del padrón de firmas, la verificación propiamente dicha, dividida en verificación automatizada y verificación de firma y huella; y, finalmente, la constancia, que emite ONPE al JNE, una vez culminado de manera satisfactoria el proceso de validación.

Precisa, asimismo, que las firmas dejan de verificarse una vez que la agrupación política logra superar el número mínimo de firmas válidas establecidas por la Ley de Partidos Políticos.

En el caso de Podemos Perú, se validó 733,716 firmas. Fueron no válidas 346,353 y no se verificaron 57,769 dado que fueron innecesarias.

Del mismo modo, ante la presunción de la presentación de firmas falsas, la Procuraduría de la ONPE emitió a la Fiscalía de turno la denuncia N° 70-2018 ante la 22° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Firmas de personalidades

Sobre la posible firma de personalidades conocidas en el país, la ONPE indicó que se tratarían de casos de homonimia, es decir, ciudadanos con el mismo nombre.

"El ex congresista Daniel Emiliano Mora Zevallos tiene dos homónimos. En el caso del cheff Gastón Álvaro Acurio Jaramillo, no figura en el padrón, pero si figura el Sr. Gastón Acurio Jaramillo; no tratándose del reconocido cocinero" detallaron.

En relación a la denuncia periodística que detallaba tener la lista de las posibles firmas falsas, la ONPE aclaró que se trataría de una lista de adherentes presentada por el partido político, pero no validada ni depurada por la entidad.

Medidas a tomar

Según la ONPE, se identificó algunas irregularidades en el proceso de verificación, por lo que se han iniciando 19 acciones ante la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos contra los funcionarios o servidores públicos que resulten responsables.

Del mismo modo, el organismo electoral indica que la OCI (Órgano de Control Institucional, dependiente de la Contraloría General de la República) ha presentado su Informe de Auditoría referido al proceso de Recepción y Admisión de las firmas.