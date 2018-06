Luego de declarar improcedente su inscripción, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro rechazó la apelación presentada por el partido Todos por el Perú ( TPP ), que postula a la Alcaldía capitalina a José Luis Gil Becerra , y le da un día para subsanar las observaciones .

Inicialmente, el JEE no admitió la lista del TPP porque la agrupación política había excedido las facultades de su estatuto ya que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) eligió, en sus comicios internos, a 37 postulantes cuando solo podía designar a ocho.

De acuerdo a la resolución publicada hoy, y que fue emitida el 26 de junio, se rechazó la apelación porque el personero legal que presentó el recurso no acredita estar habilitado por un colegio de abogados.

De no levantar esta advertencia, la instancia electoral declarará, definitivamente, improcedente la impugnación . Gil Becerra, ex miembro del GEIN, podría quedarse fuera de carrera por no cumplir requisitos formales.