El candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti , anunció que no firmará el Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los cuestionamientos a diversos postulantes, entre los cuales se incluyó.

"No voy a firmarlo, estoy de acuerdo con que debe existir un Pacto Ético, pero creo que no están las condiciones dadas. Hay más de un candidato, y me incluyo entre ellos, que tendrían que salir a dar una serie de explicaciones", señaló.

En diálogo con los periodistas, Daniel Urresti señaló que si bien está a favor de que se firme dicho documento en aras de una campaña limpia, considera que no todos los candidatos cumplen con las condiciones.

Incluso, Urresti fue enfático al señalar que Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima de Perú Patria Segura, no debería firmar el Pacto Ético Electoral porque "es el verdadero candidato de Keiko Fujimori".

"La denuncia sobre Reggiardo es gravísima. Según Registros Públicos, tendría mayores propiedades a las que declaró. Además, creó una empresa offshore que puede hacer cualquier tipo de operación, es decir, el tipo de empresa que se crea para lavar activos", remarcó.

Respecto al juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, Daniel Urresti remarcó que debería concluir en setiembre, antes de las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre.

"Yo estoy afrontando a la justicia. Tengo una investigación de ocho años y un juicio oral de tres años que es público. Todos los días estoy aportando pruebas de mi inocencia", anotó.