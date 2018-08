Elecciones 2018: Así va la carrera en Lima a dos meses de los comicios

El próximo 7 de octubre Lima elegirá a su próximo alcalde en las Elecciones Municipales y Regionales . Más de 15 candidatos postulan al sillón municipal y la encuesta de Pulso Perú publicada hoy en Perú21 presenta la fotografía del momento en cuanto a las preferencias electorales.

Es así que como primer punto a resaltar es que a la pregunta 'Por quién votará para las elecciones municipales en Lima' la mayoría de encuestados indicó no saber o no opinar. Se trata de un 21.5% de consultados que aún no decide su voto, a pesar de que falta menos de dos meses para las elecciones.

Posteriormente Renzo Reggiardo se alza como primera opción. Un 17% dijo que votaría por el ex congresista, aunque esto representa la reducción en 1% respecto al mes anterior.

En segundo lugar aparece Humberto Lay. El representante de Restauración Nacional percibe el 7.8% de apoyo de la población, registrando un pequeño aumento respecto a julio.

Según la encuesta Pulso Perú, el tercer lugar es para Enrique Cornejo. El aspirante de Democracia Directa consigue el 7% de apoyo.

En cuarto lugar aparece Daniel Urresti, con 5 .8% de apoyo de los encuestados.

Por otro lado, Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de Lima, pasó de tener el 7.2% de apoyo en julio a presentar solo un 3.5% en agosto.

Puede revisar la encuesta completa en la gráfica posterior.