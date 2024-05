Solo falta 24 horas para saber si será el sucesor de Nelson Shack. La subcomisión evaluadora para elegir al nuevo contralor debatirá este lunes 13, desde las 9:00 de la mañana, si aprueba o no el informe que recomienda la designación en el cargo del candidato de la presidenta Dina Boluarte, el abogado Pedro Cartolín.

Este diario dio a conocer que el viernes último, en su entrevista personal con los miembros de la referida subcomisión, Cartolín no fue claro en responder a los cuestionamientos en su contra.

En esa fecha, el postulante del Ejecutivo no fue preciso en contestar las preguntas de los diez miembros sobre sus vínculos con el Ejecutivo, el Congreso y cuestionados personajes.

En su presentación, al ser consultado por el congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (CD-JPP), Edgard Reymundo, sobre qué funcionario público se contactó con él para ser el candidato del gobierno a dicho cargo, Cartolín señaló que le llamaron de la Secretaría de la Presidencia de Palacio de Gobierno, pero precisó que no se acordaba del nombre del funcionario.

Señaló además que no había sostenido ninguna reunión con la presidenta Dina Boluarte. Esta respuesta fue cuestionada por Reymundo porque puntualizó que entonces no había pasado por una evaluación de la jefa de Estado, y por lo tanto su idoneidad no estaría garantizada.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Sobre ese tema, Cartolín señaló que quizás lo llamaron por su desempeño como candidato a la Defensoría del Pueblo, hecho ocurrido el año pasado, pero que en el trayecto renunció a la referida postulación por motivos personales.

La legisladora de Acción Popular, Hilda Portero, le consultó sobre su relación con el partido Podemos, porque fue la agrupación que respaldó su postulación, en el 2023, para su candidatura a la Defensoría.

El postulante aseguró que no tenía ninguna relación, y precisó que el respaldo que recibió de Podemos fue debido a que el procedimiento exige que una bancada lo presente como postulante.

Sin embargo, no dio detalles sobre si es amigo del presidente de dicho partido y actual congresista de ese grupo parlamentario, José Luna, o desde cuándo se conocen.

Portero también le preguntó si es que iba a tener algún conflicto de interés con el Congreso. Esto, debido a que reconoció que es miembro de la sala revisora que resolverá la apelación presentada por el Parlamento contra la resolución que restableció en sus funciones a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNE), Inés Tello y Aldo Vásquez. No obstante, precisó que no conoce de dicha apelación.

La congresista y vocera de Perú Libre, Margot Palacios, le pidió que responda si conocía a César Hinostroza, actualmente prófugo de la justicia, y reconoció que sí porque había sido parte de la Corte Suprema, pero no dio más detalles.

“Lo que nos une es que hemos sido magistrados”, acotó.

Palacios solicitó a la subcomisión evaluadora pedir a la Contraloría un informe del 2004, en el que se encuentra irregularidades en una obra de Emape, en la que él era funcionario. Esto, porque ese hecho no lo consideró en su currículum.

En relación a Mateo Castañeda, Cartolín Pastor admitió conocerlo, pero descartó que el abogado de la presidenta Dina Boluarte —actualmente detenido— hubiera tenido injerencia para su postulación.

Al acabar la entrevista, realizada en dos rondas de preguntas a cargo de los diez miembros, el presidente de la subcomisión, Jorge Montoya, señaló que el lunes 13 será el debate sobre la presentación de Cartolín,

Montoya manifestó que si ese día el informe es aprobado, este pasará a la Comisión Permanente, para que el miércoles 15 lo ratifique o no.

En caso no se aprobado en ninguna de esas dos instancias, la congresista Palacios propuso que el Ejecutivo envíe la próxima vez una terna de tres candidatos y no solo uno.

NO TIENE ESPECIALIZACIÓN

En comunicación con Perú21, el congresista de Perú Bicentenario, Jorge Coayla, aseguró que en la entrevista del viernes pasado, Cartolín aceptó no haber realizado, en los últimos tres años, cursos de actualización en materia de control y fiscalización de contratos con el Estado y empresas.

Para Coayla, en resumen, no dio la talla para ser el nuevo contralor.

Al acabar la entrevista, como cereza a la torta, el candidato no quiso hablar con los periodistas, y su argumento fue que no podía hacerlo por estar postulando a un cargo público.

En julio próximo, se recuerda, vence el mandato de siete años de Nelson Shack.

Cartolín es el candidato de la presidenta Dina Boluarte. Esto, porque el artículo 101 de la Constitución así lo indica.

En caso no sea elegido, para varios congresistas miembros de la subcomisión evaluadora, la presidenta debería enviar ya no un candidato sino una terna de tres postulantes, con un mejor currículum, con experiencia y cursos de especialización, para que compitan entre ellos.

