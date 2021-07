La próxima elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ha dividido la Mesa Directiva del Congreso. El segundo vicepresidente del Parlamento, Luis Roel (Acción Popular) y la tercera vicepresidenta Matilde Fernández (Somos Perú) firmaron un pronunciamiento lamentando las “opiniones mediáticas” de quienes señalan que el Parlamento no tendría legitimidad para debatir y votar por la elección de los tribunos.

A FAVOR Y EN CONTRA

El documento rechaza además “cualquier injerencia política o de poderes públicos que busquen negar o menguar las competencias constitucionales de los 130 parlamentarios. Asimismo, reafirma que el proceso a su cargo tiene como sustento una ley “aprobada por los parlamentarios que no están de acuerdo con el proceso”.

El comunicado fue emitido luego de que el pasado 1 de julio, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, manifestó que si bien este proceso de elección de magistrados es legal, no contaría con legitimidad por la serie de observaciones que se han advertido durante su desarrollo.

“Hay que tener mucho cuidado, puede que este proceso sea legal y una facultad del Congreso, pero hago referencia a la legitimidad y esto tiene que ver con la afectación a la población y la confianza”, manifestó Vásquez en RPP.

La congresista del Frente Amplio también expresó que el procedimiento ha recibido “una serie de críticas porque probablemente no se tomaron tiempos suficientes como para que este concurso se lleve adelante de la manera más prolija como se hubiese esperado”.

Las críticas no son pocas. Como ha venido informando Perú21, el proceso de selección de magistrados se ha caracterizado por una serie de cuestionamientos. Desde la selección de los miembros de su mesa directiva, las críticas a su reglamento, el procedimiento de análisis a los currículos de los candidatos, hasta la etapa de entrevistas en donde expertos han advertido que las preguntas hechas a los abogados no tenían rigurosidad jurídica y algunas respuestas serían consideradas como adelanto de opinión.

El proceso de selección de magistrados llegará a su fin este miércoles y jueves, cuando el Pleno del Congreso someta a votación la lista que elevó la comisión para cubrir seis plazas en el TC. Para ser elegido cada uno debe recibir al menos 87 votos.

A pesar de las críticas, Ruiz ha defendido ayer el proceso a su cargo. “El Congreso tiene la prerrogativa de elegir al TC. No elegir al Tribunal prolongaría la informalidad en el país y eso es peligroso para el Estado”, dijo el acciopopulista.

AMPARO BAJO ANÁLISIS

Hoy a las 8:40 a.m., el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima analizará una medida cautelar interpuesta por el abogado Walter Ayala que busca detener el proceso de selección de tribunos. Ayala indicó a Perú21 que el proceso cuenta con vicios como el incumplimiento de su propio reglamento dado que el informe final no cuenta con el sustento de la puntuación otorgada a los postulantes.

Asimismo, dijo que el Poder Judicial sí podría impedir el proceso a cargo del Congreso dado que existen antecedentes como las medidas cautelares interpuestas por el expresidente Alan García contra la comisión que lo investigaba.

El último miércoles la comisión especial del TC culminó con el proceso de entrevistas. (Foto: Congreso de la República)

DATOS

- El comunicado cuenta también con el respaldo de las bancadas de Acción Popular, APP, UPP, Nueva Constitución, Somos Perú, Podemos y Fuerza Popular.

- Los representantes del Partido Morado y el Frente Amplio expresaron su negativa a participar en la Comisión Especial por los cuestionamientos del proceso.

- El constitucionalista Luciano López tiene planeado presentar una acción de amparo contra el proceso de selección de magistrados del TC.

