La primera versión del reglamento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha sido publicada por el Congreso para el escrutinio ciudadano. Las fuerzas políticas no pueden fomentar más repartijas, como sucedió en el 2013, y los eventuales seis tribunos deben garantizar la defensa de la Carta Magna.

La comisión especial que preside el legislador de Acción Popular, Rolando Ruiz, plantea solo dos pruebas de calificación: examen curricular y la entrevista personal. La primera con un puntaje de 85 puntos y la segunda con 15 puntos. Los abogados que obtengan la nota de 80 a más estarán aptos para ser votados por el Pleno del Legislativo, instancia que decidirá quién se convierte en miembro del TC.

En el caso de la prueba curricular, como muestra el proyecto de 16 páginas, se tomará en cuenta el grado académico del postulante, su especialidad, su experiencia profesional (ya sea como juez, fiscal o litigante) y si ha dictado cátedra. Para pasar a la siguiente etapa, el puntaje mínimo es 60.

Respecto a la entrevista, se analizarán las habilidades del candidato, capacidades, trayectoria académica profesional, perspectiva sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático. La nota mínima para aprobar es 10.

Las observaciones

El caso Cuellos Blancos, la red de jueces y fiscales que negociaban con sentencias, ha demostrado que el desempeño académico no convierte a un magistrado en la mejor opción para impartir justicia.

Por eso la directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea, considera que la idoneidad moral debe tener una evaluación especial.

“La idoneidad no se puede evaluar con puntajes, no puede ser incluida como parte de la entrevista personal; para analizarla hay que tener claro qué candidatos tienen cuestionamientos”, comentó a Perú21.

La constitucionalista Beatriz Ramírez, no obstante, aduce que la idoneidad sí debe ser medida por un puntaje y una manera de hacerlo es que el candidato no no tenga procesos penales ni sentencias en contra.

“Esto es básico para la idoneidad personal y debe asegurar que tengas un mejor puntaje que un colega con antecedentes; lo que sí debe quedar claro son los parámetros, debe ser objetivo”, explicó a este diario.

La legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) coincidió con Indacochea y Ramírez en que los puntajes deben ser reformulados. Señaló que pedirá a la comisión que la entrevista personal registre más calificación.

