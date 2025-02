El voto uniformado

Hasta ahora la elección de 2026 se realizará con dos cédulas, dos ánforas y dos cabinas. Las proyecciones de la ONPE han previsto una mayor demora en el escrutinio. Para lidiar con ello, han decidido aumentar las mesas de sufragio y los lugares de votación. También se implementará el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STE). Sin embargo, se espera que haya mayor confusión de la habitual a lo largo de todo el proceso electoral. Las proyecciones de la ONPE arrojan unas 25,000 actas con errores aritméticos para 2026.

Las dos cédulas incluirán columnas para la fórmula presidencial, Senado nacional (Distrito Electoral Único) con voto preferencial, Cámara de Diputados con voto preferencial, Senado regional (Distrito Electoral Múltiple) y Parlamento Andino. Y se calcula que habrá filas para aproximadamente 50 distintos partidos.

La justificación para esta distribución en dos cédulas es la Ley 32166, aprobada el pasado 21 de noviembre por el actual Congreso.

VOTO UNIFORMADO

La Ley 32166 se refiere al sufragio del personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que realizan servicios en lugares diferentes al cual están inscritos como electores. Según la ley, “el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa están obligados a remitir a la ONPE, dentro de los cien días calendario antes de las elecciones”, el lugar al que son destacados y la ubicación del local de votación más próximo. Según la norma, los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas solo van a votar para todo lo que implica elección nacional: fórmula presidencial, Senado con lista nacional y Parlamento Andino. A ellos solo se les entregará una cédula. El resto de electores recibirá dos cédulas. La segunda cédula tendrá las columnas al Senado regional y Diputados, con sus respectivos votos preferenciales.

EL TRAUMA FUJIMORISTA

La Ley 32166 fue impulsada por el fujimorismo. Al parecer, queda en el recuerdo la orden de inamovilidad de las elecciones de 2016. Aquella vez, más de seis mil policías recibieron la orden de inamovilidad y alerta máxima para garantizar la seguridad del proceso. La institución policial afirmó que dio todas las facilidades para que accedan al voto rápido. Y negó que se le haya prohibido votar a los policías al haber emitido una orden de dar prioridad al servicio policial durante la jornada electoral. Desde el Congreso, varios representantes de Fuerza Popular denunciaron que personal policial no pudo emitir su voto debido a que una directiva les ordenaba permanecer en sus unidades el día de los comicios.

De los peruanos que integran la Policía y las Fuerzas Armadas, un promedio de 158,000 se dedicaron a cuidar el proceso electoral en 2021. Aquella vez, fueron 96,000 policías y 62,000 efectivos de las Fuerzas Armadas quienes resguardaron los centros de votación y el proceso en general. La ley solo aplicaría para ellos, no para el total de miembros de ambas instituciones. Las intenciones del proyecto de ley son plausibles. Y, sin embargo, la doble cédula podría generar nuevos problemas.

SENADOR ANTAURO, DIPUTADO COLCHADO

“La ley se hizo para garantizarles el derecho al sufragio”, cuenta José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral. Villalobos recuerda que esos policías y militares no solían votar porque se dedicaban a resguardar el proceso electoral. Y porque estaban fuera de su circunscripción. “Si su mesa estaba en Surco porque vivía ahí, los mandaban a la selva o a provincias, y entonces no votaban”. Para resolver eso, esta ley inclusiva ha pretendido resarcir ese vacío. “Sobre la base de esa ley, ahora ellos podrán votar en las elecciones de distrito único nacional, que son la presidencial, la del Senado nacional y la del Parlamento Andino. Sin embargo, no podrían votar para diputado y senador por circunscripción, porque no sabemos dónde los van a mandar”.

Eso significa que, si Harvey Colchado se lanza a diputado, no podrá contar con el masivo apoyo de sus excolegas. Y también significa que, si Antauro Humala decide encabezar una lista al Senado, los militares y policías no podrían votar en bloque por otras opciones que reduzcan las posibilidades del etnocacerista de ingresar al Congreso. “Habría que reformar la ley para que también voten por los diputados y senadores, sin importar su lugar de residencia”, opina Armando Barrantes, máster en Derecho Electoral y miembro de Avanza País. Además, como dice Villalobos, “las dos cédulas van a generar un problema para los partidos porque van a perder su arrastre”.

