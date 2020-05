-Cualquiera, pero cualquiera llega a nuestro Congreso… Un genio de UPP llamado Alexander Lozano ha propuesto bajar la jubilación de las mujeres a los 55 años. ¿Y cómo se pagará eso, portento de inteligencia? Para variar, este Congreso está resultando igual de desastroso que los anteriores; Vizcarra ya debe estar extrañando a Olaechea. En toda mi vida he visto un Congreso medianamente aceptable. ¿Cómo solucionamos esto, cómo hacemos para que se elija gente pensante, qué filtro ponemos? Voy a ser muy reaccionario: no sé si una solución sería volver al voto censitario del siglo XIX, que solo aquellos que pagan Impuesto a la Renta estén habilitados para votar. Son los que aportan para mantener al país y por lo menos han tenido la habilidad y la honestidad para tener un negocio o un trabajo formal. Suelen tener más formación que la mayoría. Y como pagan impuestos directos, serían los más interesados en que no se elija a cualquier demagogo que haga salvajadas con el dinero público (que se lo han sacado directamente a ellos) o con las leyes. Y subiría la edad para votar a 25 años: antes, la juventud no tiene idea de nada. De verdad, creo que este tipo de votante elegiría congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes infinitamente superiores. Sé que es una utopía y que me dirán de todo, pero no veo otra solución (y me gusta crear polémica).

-¿Por qué algún sector de la caviarada insiste tanto en que las elecciones de 2021 sean a una sola vuelta? ¿Para reforzar las posibilidades de aquel que sea su candidato? Imagínense lo atomizado que va a ser el resultado de la votación. Sería muy posible que alguien con menos del 30% sea elegido presidente. Y este podría ser alguien peor incluso que un caviar. Es cierto que la segunda vuelta no impidió que algo como Humala sea elegido presidente, pero por lo menos frena en algo al “electarado”.