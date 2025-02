El último video en el Congreso de Andrea Vidal: Estuvo con Jorge Torres Saravia

No lo confesó en la Comisión de Fiscalización y ese detalle llama la atención. Un reportaje de Punto Final, a cargo de Carlos Hidalgo, da cuenta del último video en el Congreso de la asesinada abogada Andrea Vidal, en el que se confirma que ocho días antes del brutal ataque que sufrió, es decir el 2 de diciembre pasado, estuvo por casi una hora en la oficina del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.

Este pasaje de la trama del caso Andrea Vidal no lo dijo Torres Saravia a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué?

La noche del 10 de diciembre del año pasado, como se recuerda, un grupo de sicarios acabó con la vida de la joven abogada Andrea Vidal, cuando en una calle de La Victoria interceptaron el taxi en el que regresaba a su casa.

En la escena se encontraron más de 60 casquillos de bala.

El último video de Andrea Vidal en el Congreso revela que se reunió con Torres Saravia el 2 de diciembre, dos meses después de que había dejado de laborar con él.

Ella recibió siete balazos, y una semana después murió en el hospital Dos de Mayo.

El chofer venezolano que conducía el taxi recibió más de 40 impactos de proyectil, y murió en el acto.

Desde esa fecha, el bullado caso de la supuesta red de prostitución en el Parlamento, en el que Vidal era personaje principal, pasó de ser una noticia bizarra a una marcada por el homicidio.

Ocho días antes de este trágico hecho, Andrea Vidal visitó el Congreso, pese a que ya no trabajaba ahí desde setiembre, es decir, tres meses antes ¿A qué fue?

Punto Final accedió a las cámaras de seguridad del sexto piso del denominado edificio complejo del Congreso de la República, ubicado en la segunda cuadra de la Avenida Abancay.

LA VISITA DE VIDAL A JTS

En el sexto piso, hacia la mano derecha, funcionan las oficinas de la hoy tristemente célebre Oficina Legal y Constitucional del Congreso, encabezada en ese momento por Jorge Torres Saravia, vinculado a Alianza para el Progreso y sindicado de encabezar la supuesta red de prostitución en el Legislativo. Alguien sobre el que también han recaído las sospechas.

Torres Saravia, en su declaración dada a la Comisión de Fiscalización, el pasado 26 de diciembre, dijo sobre Andrea Vidal.

"Respecto a las imputaciones referidas al asesinato de la doctora Andrea Vidal Gómez, lo rechazo totalmente, más aún que era personal de mi oficina que laboraba en mi despacho, y más aún por la amistad que tenía con ella, que tenía con su familia. Entonces, disculpen, es absurdo que se me esté incriminando, inculpando hechos que todavía recién están en etapa de investigación", indicó.

Sin embargo, nada dijo respecto a la visita que Vidal le hizo el 2 de diciembre, desde las 3:08 hasta las 3:59 de esa tarde.

Esto, pese a que se encontraba registrada la visita, y a que los medios ya especulaban respecto a los pormenores del encuentro. Incluso se dijo que Vidal abandonó la reunión alterada.

Este es parte del interrogatorio a Torres Saravia por parte de los miembros de la comisión:

-Congresista Carlos Zevallos Madariaga: Quisiera saber si el señor Torres Saravia ha tenido comunicación antes del asesinato de, la que en vida fue, la señora Andrea Vidal. Ha tenido comunicación telefónica o de manera personal con ella, días antes, el mismo día, horas antes. Porque no olvidemos que la Policía Nacional tiene el teléfono de la señorita.

-Torres Saravia, Por su intermedio, señor presidente, y a su pregunta del congresista Carlos Zeballos. Efectivamente, nunca lo he negado y yo mismo he pedido a los familiares de Andrea Vidal Gómez que, gracias a Dios, su celular está en custodia de la policía y de la fiscalía. Ya me imagino, espero y hago un llamado al Ministerio Público para que haga evidencias o que saquen los resultados de la llamada, y se van a dar cuenta, en los mensajes que tenía con ellos, se va a notar la estrecha amistad que tenía con ellos. Eso lo dicen sus amigas, hasta sus mismos padres de familia. No hay ningún problema, como dicen, de que había una enemistad, una cólera, una rencilla con ella.

De otro lado, las imágenes de la cámara de seguridad han permitido descubrir a Punto Final qué fue lo que sucedió esa tarde en el sexto piso del edificio Complejo.

Claro está, puertas afuera.

Desde poco más de las 8 de la mañana, los trabajadores de esta oficina empiezan a llegar. A las 8:49 se abre la oficina, pero ni rastro del jefe, Jorge Torres Saravia, cuya oficina, su despacho, es el último ambiente a la mano izquierda en este pasadizo.

Según pudo revisar el dominical, Torres Saravia llegó ese día recién a las 3:06 de la tarde, cuando ya lo esperaban dos personas en la antesala de su oficina. Saluda, va al baño y recién se dirige a abrir la puerta de su despacho, para atender a quienes lo habían ido a ver.

Tres minutos más tarde, a las 3:09, llega Andrea Vidal.

Lleva un pantalón y un polo delgado manga larga, ambos de color negro, una cartera blanca y mocasines negros con hebillas doradas. Se dirige primero a los servicios y unos minutos después va hacia la oficina de Torres Saravia, quien se encontraba en una reunión.}

Ingresó, por la puerta contigua. Fuentes consultadas por Punto Final señalan que en ese ambiente hay una puerta que conecta directamente al despacho de Torres Saravia.

A las 15,24, las personas con las que se encontraba reunido en su oficina el entonces jefe de Legal y Constitucional suspenden su encuentro y se sientan en las bancas de pasadizo.

Dos minutos después, Torres Saravia sale de su oficina rumbo a los servicios.

Diez minutos luego regresa. En ese momento, ya está reunido con Andrea Vidal.

¿Cómo llegamos a esta conclusión?, se pregunta el reportero de Punto Final.

"Porque dos minutos después quien abre la puerta del despacho de Torres es la propia Vidal, quien a su vez va nuevamente a los servicios, mientras revisa los mensajes de su teléfono", añade el periodista.

Vidal sale casi de inmediato y vuelve a la oficina de Torres Saravia.

Se queda por espacio de 20 minutos en la oficina de Legal y Constitucional. A las 15:58 de esa tarde, sale por la puerta contigua a la oficina de Torres Saravia. En contra de los trascendidos, no se le ve ni alterada, ni ofuscada. Mientras revisa sus celulares, llama al ascensor y se va.

Unos minutos después, Torres Saravia reanuda la reunión que suspendió para atender a Andrea Vidal.

El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que lo que va a venir, tras descubrirse el video, es invitar a los señores de la oficina de Torres Saravia para que digan por qué fueron a la oficina esta señorita Andrea Vidal, con los cuáles ellas se han reunido.

"¿Por qué Torres Saravia ante la comisión de Fiscalización no dijo nada de esta reunión, cuando los parlamentarios se lo preguntaron?", dijo Burgos.

No solo el congresista Carlos Zeballos le hizo esta pregunta, sino también la congresista Ariana Orué.

LE PREGUNTARON A TORRES SARAVIA

-Congresista, Ariana Orué: Por otro lado, consultar que explique las razones por las que prescindió de sus servicios profesionales, y si mantuvo una comunicación, después de prescindir, la señorita Andrea Vidal Gómez con el señor Jorge Luis Torres.

-Jorge Torres Saravia: Por otro lado, con respecto a la no contratación o continuación laboral en la Oficina Legal de Andrea Vidal Gómez, eso se le podría indicar o preguntar a la jefa de Recursos Humanos, que son ellos quienes se encargan de ver si siguen o no siguen.

Punto final consultó a Juan Mario Peña, actual abogado de Torres Saravia, respecto a este detalle llamativo.

Peña no quiso dar una declaración para este reportaje, pero señaló que, si bien Torres Saravia no había mencionado de esta reunión ante Fiscalización, sí lo ha hecho ante el Ministerio Público, donde dijo que esta visita se produjo porque Vidal le quería contar que había conseguido un trabajo nuevo.

Según el abogado, Torres y Vidal eran amigos y mantenían la relación amical a pesar de concluido el vínculo laboral.

A continuación más preguntas que le hicieron a JTS sobre Vidal:

-Congresista Margot Palacios: Asimismo, señor presidente: ¿Quién propuso la contratación de Andrea Vidal, Alexandra Gil e Isabel Cajo? ¿Quién ordenó la contratación? ¿Qué funciones cumplían ellas? ¿Por qué razones fueron despedidas si eran tan eficientes, como él lo ha señalado de manera enfática y rotunda durante toda su intervención? ¿Y cómo fueron reemplazadas?

-Torres Saravia: En el caso de Isabel Cajo no la propuse, porque ella entró a trabajar en el Área de Bienes y Servicios. No entró directamente conmigo.

-Palacios: ¿Andrea Vidal?

-Torres Saravia: Y en el caso de Andrea Vidal Gómez, sí, sí...

-Palacios: ¿Usted la propuso?

-Torres Saravia: Ella fue una de las que propuse para poder trabajar.

Todo esto se produce en medio de una semana en la que el caso sigue marcando la agenda del Congreso. El jueves 30 de enero, se conoció de la recomposición de la comisión ad hoc que verá la sanción administrativa contra Torres Saravia en el Parlamento.

Se ha dicho que algunos de los integrantes de esta nueva comisión tienen relación con el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Se ha señalado, que uno de ellos, Carlos Pingus, jefe de abastecimiento del Parlamento, es hombre de su confianza.

CENSURA A EDUARDO SALHUANA

Salhuana también ha sido vinculado directamente al penoso mensaje en X que sacó el Congreso de la República donde señalaba que el objetivo de los sicarios la noche del asesinato de Vidal, era el chofer que la llevaba.

Según la ex congresista Alejandra Aramayo, jefa de la oficina de comunicaciones del Congreso, quien redactó el mensaje fue un asesor de Salhuana, Julio Talledo.

Pero, Salhuana, en rueda de prensa, dijo que ese hecho solo fue una anécdota y le restó importancia.

Pero por más que el Congreso pareciera querer meter el tema debajo de la alfombra, hay un asesinato de por medio que tiene que ser esclarecido. Y las indagaciones en la División de Homicidios de la Dirincri no apuntan a funcionarios del Parlamento sino a una pareja eventual de Andrea Vidal y también a su joven enamorado, Rodrigo Falcón Cortavarria…

Andrea y Rodrigo, registran dos viajes al exterior juntos. Uno en febrero del año pasado a España y otro en setiembre a Colombia. La policía indaga los pormenores de estos viajes y la relación sentimental que mantuvieron. Por los mensajes privados del teléfono de Andrea, ventilados en algunos medios, la relación parecía abierta.

Burgos ha señalado que van a insistir que se nos dé las facultades de comisión investigadora

