El día que se suicidó el expresidente Alan García, el 17 de abril del 2019, Luis Nava Guibert, además de lamentar ese fatal desenlace desde la clínica en la que permanecía internado, imaginó que los restos de su exjefe serían llevados al Cementerio Presbítero Maestro. Pero no fue así.

Dos días después, el cuerpo del líder aprista fue cremado en Huachipa por decisión de sus familiares. Eso lo sorprendió, según fuentes consultadas por este diario, porque trece años antes había comprado un terreno para que, llegado el momento, el exmandatario sea sepultado en el monumental camposanto como él, en algún momento, se lo había manifestado.

El 22 de noviembre de 2006, Nava compró un terreno en el Presbítero Maestro, como se corrobora con la boleta de pago que fue girada a su nombre y a la que accedió Perú21. La Beneficencia de Lima expidió el recibo en el que se lee el siguiente detalle: “Pago por compra de un terreno para construir un mausoleo”. El área de ese predio es de 11.80 metros cuadrados. El precio fue de S/14,280.

En 2006, Nava tenía 60 años y era el secretario de la Presidencia de la República, el hombre en el que García Pérez depositaba su total confianza. Su mano derecha.

La mente de Nava andaba ocupada entonces en atender todos los requerimientos del mandatario. Cuando se concretó la compra, Alan García tenía 57 años y llevaba apenas cinco meses al frente de su segundo gobierno al que él mismo calificó como austero.

ALCANZAR LA GLORIA

De acuerdo con fuentes consultadas por Perú21, García buscaba que su nombre trascendiera a su muerte. Haber sido jefe de Estado dos veces, y quedar en los libros de historia como tal, no parecía ser suficiente. Por eso le pidió a Nava –su más cercano colaborador– que se encargara de separar un lugar en el Presbítero Maestro, al lado de los notables peruanos que descansan entre sus muros.

Ambos acudieron dos veces al cementerio, que está ubicado en los límites del Cercado de Lima. “A mí me tienen que enterrar acá, al lado de otros presidentes”, dijo García a Nava, según el relato de las fuentes.

El terreno para el mausoleo, ubicado detrás de la edificación en honor al exmandatario Luis Sánchez Cerro (Alvaro Reyes/GEC).

La primera visita la hicieron de noche, pero la presencia de grupos de visitantes por los tours nocturnos alteró la paciencia del presidente quien no quería ser visto. La segunda vez ya fueron de día, y ahí señaló el lugar donde quería que se inmortalizara su nombre.

Días después, en el mismo mes de noviembre, estando los dos en su oficina de Palacio, el mandatario abrió un cajón de su escritorio y sacó 5 mil dólares que entregó a Nava Guibert. “Toma y con esto separa un lugar en el cementerio”, le dijo García. Nava vio, detallaron nuestros informantes, que el exmandatario sacó los billetes de una lonchera que se encontraba dentro del cajón.

PLAN DE AUSTERIDAD

En su primera declaración ante el fiscal José Domingo Pérez, cumpliendo ya prisión preventiva y estando muerto Alan García, Luis Nava reveló que, en 2006, el líder aprista recibía constantes visitas del exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata. Y el empresario brasileño, que solía pagar millonarias coimas a funcionarios para que su empresa ganara licitaciones, no llegaba con las manos vacías; cargaba loncheras o maletines que contenían montos que llegaban a los 60 mil dólares, según el testimonio del 25 de setiembre de 2019.

De acuerdo a Nava, a fines de ese mismo año vio a Barata llegar a Palacio con “loncheritas que entregaba al presidente” y agregó que cuando el otrora líder aprista “hacía algunos pagos, sacaba dinero de las loncheras”.

De ser ciertos, estos hechos muestran una realidad que dista del discurso de austeridad que manejaba el presidente. Cuando asumió el poder, el 28 de julio de 2006, proclamó “la más grande y modesta austeridad en el servicio público”. Redujo el presupuesto en distintos ministerios, así como el salario de altos funcionarios. “Debo comenzar por Palacio de Gobierno, el presupuesto para Palacio en este año es de 41 millones de soles, en adelante será solamente la mitad”, sostuvo, rebajando, además, su sueldo de S/42 mil a S/16 mil mensuales.

Al ser consultado sobre la adquisición, el abogado de Nava, Raúl Noblecilla, confirmó que su patrocinado compró el terreno, pero aclaró que no era para él. No quiso precisar quién era el dueño real. “El terreno no era para el señor Nava, eso lo puedo garantizar, él no tenía delirios de grandeza”, dijo a este diario.

Desde la Beneficencia indicaron que el predio adquirido por Nava pasó nuevamente a manos del Estado debido a que no se hizo ninguna construcción en diez años. Eso estipula el artículo 29º de la Ley de Cementerios (Ley N° 26298).

Ante ello, Noblecilla indicó que la reacción de su patrocinado fue: “¡qué me puede preocupar si el dinero ni siquiera era mío!”.

Nava cumplió con la orden de García. Adquirió el terreno al lado del mausoleo de otro presidente de la República: Luis Sánchez Cerro. Hoy, es el único espacio vacío a la vista cuando se ingresa por la puerta 4 del cementerio. Sus familiares no sabían de esta compra, señaló su exabogado Erasmo Reyna (ver recuadro). Alan García se llevó este secreto a la tumba y no tuvo el mausoleo que en vida deseó.

Datos:

- Alan García se disparó un balazo a la cabeza luego de que un equipo de fiscales y de policías llegó a su vivienda de Miraflores para arrestarlo.

- Luis Nava Guibert es investigado por presuntamente pedir coimas a Jorge Barata a cambio de que la empresa Odebrecht opere durante el gobierno de García. Barata dijo que le dio US$3 millones, pero Nava lo niega.

Familiares y exabogado de Alan García no sabían de la adquisición

Erasmo Reyna, exabogado de Alan García, aseguró a Perú21 que no sabía de la adquisición del terreno por parte de Luis Nava Guibert. “Se lo habrá comprado para él”, fue su primera reacción.

Tras ponerle en conocimiento de que el bien fue comprado por orden del exjefe de Estado, tuvo una similar respuesta: “no estaba enterado de eso”.

En una segunda comunicación telefónica, luego de hacer la consulta respectiva con los familiares del exlíder aprista, Reyna indicó que ellos tampoco sabían de esa compra.

“Por el lado de los García Nores, definitivamente no tienen conocimiento respecto al tema, e igual la señora (Roxanne) Cheesman. Ella tampoco tiene referencia respecto a eso. Los ha agarrado de sorpresa esa información”, manifestó.

Erasmo Reyna asegura que no conocía de la compra de un terreno dentro del Presbítero Maestro (VIDEO).

Sin embargo, no resulta sorprendente que para el entorno del exlíder aprista todo acontecimiento relacionado a Nava, por más cercano que este haya sido, de pronto sea inverosímil.

Y eso se ha comprobado desde que el exsecretario presidencial decidió hablar a la Fiscalía, siendo investigado por lavado de activos, para hacer explosivas revelaciones que comprometen a García Pérez con presuntos casos de corrupción.

“Los dos tienen muy buena imaginación, tanto patrocinado como abogado”, dijo Reyna en referencia a Nava y Raúl Noblecilla, respectivamente. El equipo especial Lava Jato también conoce de este caso.