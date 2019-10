Martín Vizcarra, desde Ilo, se pronunció sobre Pedro Olaechea, quien ayer presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión del Gobierno de disolver el Congreso.

En conversación con la prensa, el mandatario señaló que Olaechea solo es presidente de la Comisión Permanente, pero no del Congreso de la República.

Asimismo, Vizcarra indicó que, de firmar un documento con el cargo mencionado, este estaría usurpando funciones.

“El señor Olaechea no es presidente del Congreso, si presenta un documento firmando como presidente de Congreso está infringiendo una norma y usurpando un cargo que no le corresponde. El señor Pedro Olaechea es presidente de la Comisión Permanente, no del Congreso. Usando el respaldo de la ley y la constitución, el Congreso ha sido disuelto y será elegido nuevamente el 26 de enero", precisó.

Por otro lado, Vizcarra alentó a los jóvenes a participar de las próximas elecciones.

“Todos debemos poner nuestro máximo esfuerzo para que las elecciones del 26 de enero sean limpias y transparentes, donde la juventud pueda estar representada. Invoco a que los jóvenes participen y no solamente votando”, aseveró.

Sobre la posibilidad de que los excongresistas participen del proceso, el presidente resaltó que todo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).