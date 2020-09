El 10 de junio, Perú21 publicó una investigación en donde se reveló por primera vez el papel del exsecretario general del Ministerio de Cultura, Jorge Apoloni Quispe. Ahora, después de tres meses, la Fiscalía ha corroborado la participación de Apoloni en el caso Richard Swing que ha desencadenado una crisis presidencial.

El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República. Una semana después, el 2 de abril, tomó juramento a su primer Consejo de Ministros. Patricia Balbuena juró como ministra de Cultura. A los diez días, Balbuena nombró como secretario general del sector a Jorge Apoloni.

La Secretaría General del Ministerio de Cultura (Mincul) fue la primera oficina del Estado con la que Swing hizo clic. Solicitó los servicios del artista, la primera contratación fue por S/21,000 y el contrato duró tres meses.

ASÍ EMPEZÓ EL SWING

En la disposición de la fiscal anticorrupción, Janny Sánchez, a la que accedió Perú21, se indica que en 2018, Vizcarra ordenó a su entonces secretaria presidencial Mirian Morales realizar las gestiones con la titular de Cultura, Patricia Balbuena, para que se concrete la contratación de Cisneros.

Sánchez estableció que los funcionarios operaron de forma piramidal para acatar las disposiciones del presidente de la República. En el ministerio, Balbuena ordenó su secretario general Jorge Apoloni que viabilice los acuerdos con el mismo cantante pese a que no cumplía con el perfil.

El papel de Apoloni, según la Fiscalía.

El 12 de julio, según un aspirante a colaborador eficaz, Apoloni se reunió con Swing en las oficinas del Ministerio de Cultura para realizar el primer contacto. Pero allí no quedó todo, el artista volvió a reunirse con el alto funcionario en donde habría acordado la contratación bajo el pretexto de “promover los espacios culturales de la entidad por tres meses”. Además, un testigo protegido del Ministerio Público corrobora los hechos.

Terminados los tres meses, la Secretaría General del Mincul volvió a solicitar los servicios del cantante por dos meses adicionales.

Cuando este diario le consultó en junio a Apoloni si Patricia Balbuena le ordenó contratar a Swing dijo que "no me lo pidió. Eso es categórico”, dijo Apoloni. Ahora se sabe que esa no era la verdad.

