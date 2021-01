En las únicas dos conferencias de prensa presenciales que ha encabezado Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno desde que asumió la presidencia, el 17 de noviembre pasado, su nivel para comunicar las medidas contra la pandemia del COVID-19 ha sido blanco de críticas, caricaturas y memes. En un momento tenso causado por el coronavirus, en donde la ciudadanía espera mensajes claros y directos, el mandatario optó por recurrir a un tono académico, largo y complejo, el cual nadie comprendía con facilidad.

Tras el apanado mediático que el presidente recibió en la última conferencia del 13 de enero pasado, en la que se anunció segmentados toques de queda, distintos niveles de alerta en regiones, y donde le gritó a un periodista que intentó hacerle una pregunta adicional, Sagasti parece haber aprendido la lección para bien. Precisamente, el jefe de Estado convocó a expertos en comunicaciones y publicidad para mejorar la transmisión de sus mensajes.

ALUMNO APLICADO

El 20 de enero, siete días después de la cuestionada conferencia, cuatro reconocidos publicistas ingresaron a Palacio de Gobierno para reunirse con Sagasti. Según pudo verificar Perú21, desde las 4:54 p.m. entraron Oscar Tamayo Huamán (agencia Pueblo que se encargó del video “Querida Francia” sobre el retorno de la selección peruana de fútbol a un mundial y gerente de La Escuela de Ideas), Marco Caballero Herz (agencia Independencia que ve algunos comerciales de Entel y la campaña de lecheros Danlac), Juan Carlos Gómez de la Torre (fundador de Circus Grey, CEO de Carne y actualmente consultor independiente) y Alberto Goachet (director general de Fahrenheit DDB y quien fue asesor de campaña del expresidente PPK).

Fuentes cercanas a uno de los personajes que asistió a esta reunión indicaron a este diario que el encuentro se dio el mismo día que fueron invitados por Sagasti. El objetivo fue que los cuatro expertos le den sus puntos de vista sobre cómo el gobierno comunica las medidas contra el COVID-19. ¿Las razones? Las duras críticas que había recibido el mandatario en su última rueda de prensa.

“Lo más importante que se habló fue que deben hacer comunicación porque no se realiza hace mucho tiempo por el Gobierno. Las últimas que se recuerdan es la de No seamos cómplices (agosto de 2020) y lucha Perú (noviembre). No hay otra desde ahí. Están en silencio”, señalaron las fuentes.

Asimismo, se nos indicó que Sagasti, como si fuera el “alumno chancón de la clase”, escuchó atentamente a los comunicadores, con lapicero en mano, y anotó en un cuaderno cada una de las recomendaciones que le dieron.

“En buena hora que los haya llamado porque ahora tendremos la oportunidad de que el presidente diga algo más concreto sobre la situación del país por la pandemia, la economía y otros problemas. Sobre todo en términos reales”, expresó el reconocido publicista Jorge Salmón a Perú21.

Indicó que, además de la crisis de la pandemia, en adelante Sagasti debe apuntar a informar a detalle sobre el balance entre economía y salud y cómo se realizarán las elecciones generales.

DATOS:

- En la última conferencia de prensa presencial en Palacio de Gobierno que se realizó el 20 de enero, tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Francisco Sagasti no participó.

- Según fuentes de Perú21 allegadas a la reunión entre Sagasti y los cuatro comunicadores, no se discutió ningún tipo de contrato o consultoría para llevar a cabo alguna campaña por parte del gobierno.

