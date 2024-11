El PPC se pone en forma

El viejo partido histórico ha recibido sangre nueva de cuatro precandidatos. Su buena imagen en el espectro de la derecha tradicional, sin los exabruptos de Renovación Popular, sin duda ha influido en los aspirantes. También la potencia de su marca y el recuerdo de Luis Bedoya Reyes.

EL EXCANCILLER

El homenaje que le dio la USIL en agosto pasado fue su plataforma de lanzamiento. En su discurso, tras recibir la condecoración, el excanciller Javier González-Olaechea rememoró su alocución en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. “Nos convoca el gran legado, el inmenso legado de don Fernando Belaunde Terry, y que con justicia esta medalla de reconocimiento al mérito democrático lleva su nombre”, dijo el precandidato.

La mención a FBT no es casual. La cercanía de González-Olaechea con Acción Popular viene desde su trabajo con Manuel Ulloa. Años después, en 1995, postuló infructuosamente al Congreso por Unión por el Perú, de Javier Pérez de Cuéllar.

En su primera entrevista como precandidato, Javier González-Olaechea llevó una tarjeta roja de árbitro y unas esposas de plástico. Tuvo un lapsus freudiano cuando confundió el cargo de “canciller” con “presidente”. Fue en el programa de Milagros Leiva donde dejó claro que espera que Boluarte dure hasta el 2026.

Su postura frente al Gobierno será un parteaguas dentro del PPC y una arista relevante en la precampaña del PPC. Sobre todo, considerando que Óscar Valdés ha insistido en varias entrevistas que la presidenta debe irse cuanto antes. “Los conformistas le dieron fuerza a este Gobierno”, dijo Valdés recientemente. Carlos Neuhaus, presidente del PPC, también ha sido muy crítico del Ejecutivo. Incluso ha pedido la renuncia de los ministros Rómulo Mucho y José Arista, dos fichas de la derecha en el gabinete Adrianzén.

Mira: Javier Bedoya Denegri: “Las puertas del PPC están abiertas para Añaños”

LA RESPUESTA DE VALDÉS

Cuatro días después del anuncio del excanciller, el expremier Óscar Valdés lanzó su precandidatura en el mismo programa. “Quiero servir a mi país; creo tener la experiencia tanto en el campo privado como en el público. He sido primer ministro y ministro del Interior, he estado en las Fuerzas Armadas”, sentenció. Fue en respuesta a un comentario de la propia periodista, quien sugirió días antes que “Neuhaus no quiere, el nieto de Bedoya no creo que pueda ser tampoco y Valdés quería, pero creo que ya no va a poder, no sé…”.

Sobre González-Olaechea, admitió que “es un personaje que viene de cumplir un buen rol como canciller en la OEA. Ha sido valorado por muchos”. Luego, aprovechó para lanzarle una ‘chiquita’. “Yo vi el programa. Él dijo que su aspiración era ser presidente de la República, pero lo que le faltó decir es que somos cuatro precandidatos. Debió complementar su respuesta mencionando que hay otros que también están aspirando a la presidencia”, agregó. “Yo no lo reconozco como príncipe”, concluyó. “El Perú dejó la monarquía hace muchos años. Yo creo que es un candidato más”.

Como contó Valdés, son cuatro los anunciados precandidatos del PPC: Carlos Neuhaus, Fernando Cillóniz, Javier González-Olaechea y el propio Valdés. “Vamos a participar en una competencia primaria”, agregó el expremier. “Yo me llevo muy bien con Fernando, Javier y Carlos”, agregó. Y luego tuvo su propia parapraxis: “No hay mujeres, felizmente”. Un lapsus que recogió el congresista no agrupado Carlos Anderson: “Qué bueno que el PPC tenga cuatro candidatos, pero todos son blanquitos y todos son viejitos”.

Los cuatro precandidatos ya han participado en una primera presentación pública. Fue en la primera convención de Lima del PPC, un encuentro con todas las bases. Cada uno tuvo 20 minutos de exposición.

Convenientemente y al cierre de esta edición, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz, ex gobernador regional de Ica.

LOS AÑAÑISTAS

“Las puertas del PPC están abiertas para Añaños”, le dijo Javier Bedoya Denegri a este diario. Un mensaje que caló entre los añañistas, quienes fueron por decenas al viejo partido de abogados. Como lo confirmó el propio secretario general, “una gran cantidad de los ‘añañistas’, por decirlo así, se están afiliando al PPC”. Más precisamente, alrededor de 200. No es un grupo menor, como se ve. Y queda ver hacia dónde se alinearán sus preferencias con respecto a las elecciones internas del PPC.

Se sabe de la cercanía de Carlos Añaños con Carlos Neuhaus. Ambos estuvieron conversando sobre la posibilidad de armar un frente con una candidatura unitaria. Fernando Cillóniz parece ser de la misma idea. González-Olaechea, en cambio, cree que las alianzas solo deben materializarse en la segunda vuelta.

El propio Añaños, sin embargo, ha decidido mantenerse al margen del proceso, al menos durante estos meses. “El señor Añaños ha preferido esperar un poquito, pero entendería que es el PPC el partido al cual iría, aunque no te puedo confirmar todavía”, precisó Bedoya Denegri.

Paralelamente, hay un quinto elemento que podría cambiar el tablero del PPC. Se trata de Roberto Chiabra, quien viene manteniendo conversaciones con el partido desde hace algunos meses, específicamente a través de Miguel Ángel Mufarech. Mufarech, por cierto, se ha manifestado en contra de la candidatura de Neuhaus, quien tiene el visto bueno de Lourdes Flores y Bedoya Denegri. Estos dos líderes, sin embargo, también mantienen buenas relaciones con los otros tres precandidatos del partido. La escopeta de dos cañones no es una exclusividad aprista después de todo.

Mufarech, además, fue mencionado por el excanciller en su entrevista en Willax, puntualmente en términos muy elogiosos, como “líder histórico”.

Los históricos del PPC también juegan su partido en esta elección interna.

VIDEO RECOMENDADO