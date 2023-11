El vía crucis de los miembros de la JNJ continúa. El pleito para la destitución de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que no pudo llevarse a cabo el miércoles 8 de este mes, en el Pleno del Congreso, por una medida cautelar emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha trasladado ahora al fuero de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Este viernes 17, a las 9:00 de la mañana, sería votado en la SAC el informe fina. El delegado es el congresista Esdras Medina, quien podría recomendar desde una amonestación hasta la inhabilitación por 10 años de la función pública de los siete miembros.

La denuncia que tiene a cargo Medina contra la JNJ está signada con el N° 373, y fue presentada, en mayo de este año, por el secretario de la SAC, Jorge Montoya, por la presunta infracción constitucional de los siete miembros de la junta por haber sacado una resolución, en octubre de 2020, para la continuidad en el cargo de la magistrada Inés Tello, cuando tenía más de 75 años de edad y el reglamento no lo permitía.

En comunicación con Perú21, Medina confirmó que entre el miércoles 15 y el jueves 16 enviará el informe final para que pueda ser colocado en la agenda del viernes 17, y pueda someterse a escrutinio entre los 24 integrantes.

Esdras Medina: La Subcomisión podría volver a citar a los miembros de la JNJ

El viernes último, la presidenta de la SAC, Lady Camones, señaló a este medio que el congresista Medina iba a presentar el informe final de este caso la próxima semana, pero no dio una fecha exacta de la votación.

“Estamos trabajando de forma técnica, muy seria. Creo que va a ser un informe muy contundente”, explicó el delegado. Y, al ser consultado si cree que la sanción contra los siete magistrados será de forma individual o grupal, respondió: “Creo que debería ser por los siete, pero eso ya lo iremos trabajando, mañana lunes (hoy), con todo el equipo técnico que tenemos”.

No obstante, para el constitucionalista Aníbal Quiroga, las responsabilidades en esta denuncia constitucional deberían ser personales, porque la Carta Magna así lo señala, y añadió que estas podrían ser desde una amonestación o llamada de atención hasta la pena máxima, que es la inhabilitación de diez años, tal como lo plantea la denuncia.

JNJ AL CONGRESO

Medina confirmó, además, que los siete miembros de la JNJ fueron citados a declarar a la Subcomisión el pasado viernes 3, pero, si bien se excusaron de hacerlo, enviaron sus descargos por escrito, los cuales serán tomados en cuenta en la elaboración del informe final.

Sin embargo, el delegado del caso señaló que es posible que los siete miembros puedan ser citados —por segunda vez— a dar sus descargos, pero explicó que eso dependerá de que la titular de la SAC lo disponga el día en que se vote el informe final, que sería el viernes 17. Esto quiere decir que en esa fecha, cuando Medina realice la presentación de su informe final, Lady Camones pueda proponer un cuarto intermedio —por iniciativa de ella o de alguno de los integrantes— y se convoque nuevamente a toda la JNJ para que se defienda personalmente antes de que el informe final sea sometido a escrutinio.

Una señal de que ese escenario podría ocurrir se desprende de las recientes declaraciones del congresista Montoya, al anunciar que la JNJ será invitada nuevamente “dentro de dos semanas” para que se defienda con sus abogados.

SABÍA QUE

-Los siete miembros de la JNJ cuya remoción pide el informe final de la Comisión de Justicia (CJ) son Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Inés Tello y Guillermo Thornberry.

-El 18 de octubre, los siete miembros se presentaron en la CJ y dieron sus descargos.

-87 votos se necesitan en el Pleno para removerlos del cargo.

-El 23 de febrero de febrero de este año, el TC, con cinco votos, resolvió a favor del Congreso en su demanda competencial contra el Poder Judicial.

-“La presidenta de la Subcomisión puede volver a citar a los miembros de la JNJ, pero ellos ya dieron sus descargos por escrito”, dijo el delegado del caso JNJ, Esdras Medina, a Perú21.





Informe pidió la cabeza de los siete

Si bien la suspensión de la votación en el Pleno del informe final de la Comisión de Justicia, que recomienda la remoción de los siete magistrados por causa grave por cinco imputaciones, se resolverá cuando el TC se pronuncie sobre el pedido de ejecución de sentencia presentado por el Congreso en esa instancia (ver página 3), es necesario recordar que las faltas encontradas contra ellos son sacar un comunicado a favor de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos para que no sea inhabilitada en el Congreso; filtrar información reservada de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; mantener en el cargo a Inés Tello, con más de 75 años, pese a estar prohibido en su reglamento; presionar a la Corte Suprema para sacar otro comunicado a favor de Ávalos; y no presentar sus informes anuales 2021 y 2022 al Parlamento.

TC resolvería en tres semanas

El constitucionalista Aníbal Quiroga señala que fallo sería a favor del Congreso.

La pelea entre el Congreso y la JNJ se resolvería en menos de un mes. El constitucionalista Aníbal Quiroga aseguró a Perú21 que “en dos o tres semanas” el Tribunal Constitucional (TC) podría emitir su resolución sobre el pedido de ejecución de sentencia interpuesta por la Procuraduría del Congreso —para que el Poder Judicial no interfiera en sus funciones— contra la medida cautelar de la Corte Superior a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordena suspender la votación del informe final en el Pleno del Legislativo. Este, como se sabe, recomienda la destitución de los siete magistrados.

PELEA. Para Quiroga, el Congreso ganaría la guerra a la JNJ.

Para Quiroga, en caso de que la resolución del TC sea a favor del Congreso —como considera podría pasar porque lo que haría el TC sería tomar como antecedente su resolución de febrero pasado que señala que el PJ no puede interferir en sus funciones, como pasó con la elección del defensor del Pueblo—, tendría la luz verde para continuar con la votación del informe final de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de sus cargos de los siete magistrados.

Al ser consultado si es que los miembros de la JNJ tendrán alguna excusa para no ir a defenderse al Pleno, con sus abogados, contestó: “El máximo intérprete de la Constitución es el TC. Ya dependerá de ellos si van o no van. El Congreso tendrá luz verde para votar el informe final”.

El presidente del Congreso, se recuerda, suspendió la votación del informe final el miércoles debido a que el Poder Judicial resolvió una medida cautelar a favor de la JNJ.





Constitucionalista Erick Urbina: “No se puede patear el tablero”

“Claramente, hay un conflicto entre la JNJ y el Congreso. Todo esto se originó cuando la JNJ se pronunció sobre una acusación constitucional que estaba debatiendo contra la exfiscal suprema y de la Nación, Zoraida Ávalos, que no correspondía que lo haga. La JNJ ha acudido al fuero judicial, porque considera que se está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso. El Congreso, por su parte, ha presentado una ejecución de sentencia al TC para que el fuero judicial no interfiera en sus funciones. En caso de que el TC falle a favor del Parlamento, este podría votar el informe final de la Comisión de Justicia que recomienda la destitución de los siete magistrados, pero, si la JNJ interpone una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y esta se la concede antes de que se vote en el Pleno, el Congreso tendría que respetar el camino regular, como lo viene haciendo, y suspender la votación. Y todo este proceso podría acabar en la segunda y última instancia internacional que es la Corte IDH. Lo que no se puede hacer es patear el tablero”.

Erick Urbina, constitucionalista y catedrático.