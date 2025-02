El plan B de los mineros informales con el Banco de la Nación

Dos caminos, un mismo destino. Los mineros informales de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mueven sus fichas con precisión como cuando extraen el oro sucio del socavón.

Mientras impulsan que el Banco de la Nación compre su metal dorado impuro, también han diseñado un plan B o alterno: que la entidad estatal les abra cuentas bancarias para canalizar sus millonarias transacciones, que son de US$ 6 mil millones al año.

Ambas estrategias forman parte de la propuesta que Confemin entregó el sábado último a la Comisión de Energía y Minas del Congreso dentro de su paquete de propuestas para la nueva Ley MAPE.

La jugada no es solo un trámite financiero, sino una sofisticada maniobra para ganar legitimidad. Si el oro sucio no puede venderse directamente al Estado, entonces podrá blanquearse a través del sistema bancario. Un laberinto de transacciones que, como un río caudaloso, arrastra consigo la opacidad de su origen hasta desembocar en la legalidad.

El domingo, Perú21 reveló la primera apuesta: el intento de vender el oro al Banco estatal. Ahora, el plan B queda en evidencia. ¿Hasta dónde llegarán los mineros informales en su juego de sombras? ¿Y qué rol juega la Comisión de Energía y Minas del Congreso en esta partida donde la legalidad y la conveniencia parecen fundirse en una misma moneda?

DOS RUTAS, UN CAMINO

Se trata, sin dudas, de dos rutas hacia la legalidad. Los mineros informales avanzan con pasos calculados. Para su primera propuesta —que el Banco de la Nación les compre su oro sucio y así ingresar los US$ 6 mil millones que mueven al año al sistema financiero— ya tienen tres proyectos de ley que les allanan el camino.

Las iniciativas pertenecen a figuras clave del Congreso: Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP) y presidente del Parlamento; Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia e integrante de la Comisión de Energía y Minas; y Jorge Flores Ancachi, de Podemos. Tres legisladores, un mismo objetivo: abrirle la puerta al millonario negocio minero informal.

En cuanto a la segunda propuesta, que busca que el Banco de la Nación les abra cuentas para mover sus transacciones, aún no hay proyectos de ley en el tablero. Sin embargo, el secretario general de Confemin, Magno Ismael Palomino, aseguró a Perú21 que ya están tejiendo alianzas para conseguir apoyo. No es un esfuerzo aislado: hace dos semanas se reunieron con los asesores del congresista del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz, bancada aliada de Confemin. Un detalle no menor: el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, también pertenece a esa bancada y fue pieza decisiva en la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El ajedrez legislativo está en marcha.

CUENTAS BANCARIAS EN EL BN

Este es parte de las propuestas que Confemin ha entregado a la Comisión de Energía y Minas.

