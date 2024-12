El patriarca Añaños o cómo las familias cuentan las historias privadas de las naciones

Cuando Carlos Añaños Jerí recuerda a su padre, piensa en el que quizá fue su mejor consejo y lo repite como un mantra: “Céntrate en decisiones importantes, no en las pequeñas”. Era una forma de no olvidar lo decisivo por lo urgente, de evitar que la vida te distraiga con el día a día. Y de elegir las batallas, evidentemente, porque no todas se pueden ganar.

Paralelamente, el hijo recuerda al padre en otra frase: “Piensa en grande”. “Siempre nos retaba para hacer cosas grandes, no pequeñas”, precisa el empresario. “Cuando queríamos hacer algo pequeño, se enojaba. ‘¡¿Para qué tengo hijos, para pensar disparates?!’, decía. ‘Tienen que pensar en grande y hacer cosas importantes sin miedo’”.

Dos advertencias complementarias, una mide el tiempo, la otra la profundidad, pero coinciden en un mismo tono: enfocarse en lo relevante; y en un trágico trasfondo: la vida es efímera, no hay tiempo que perder.

EL PATRIARCA Y LA KOLA

La historia del patriarca de los Añaños ejemplifica ambas lecciones de vida: apuntar alto y apuntar bien. Y trabajar de la mano con ese sueño que, como todo deseo, empezó de forma discreta. Como la historia de todo fundador, la de Eduardo Añaños Pérez tiene esos elementos que nos recuerdan al Perú de antes. Era un contexto adverso: crisis económica, violencia en las calles. Todo estaba aún por hacerse. El éxito o lo que más se le pareciera era una patria lejana, y no había muchos antecedentes ni referentes de qué se podía lograr en el Perú.

Corrían los años 80. Ayacucho era el epicentro del país, y no precisamente por una buena razón. Eduardo y María Antonieta, una pareja de agricultores, vivían en su natal San Miguel, en la provincia de La Mar, junto a sus seis hijos. Tras llegar a la capital de Huamanga, don Eduardo notó que había un desabastecimiento de productos en la zona. Destacaban las gaseosas, por su notoria ausencia y alta demanda. Los constantes ataques terroristas a los camiones que las trasladaban habían mellado el consumo. Y la sed no estaba siendo aplacada. Había ahí una oportunidad y él estaba dispuesto a tomarla.

Con recursos limitados, la familia Añaños decidió incursionar en el rubro de las bebidas gaseosas; un crédito hipotecario y US$30,000 para ser exactos. Un 23 de junio de 1988, la familia hizo realidad el largo sueño acariciado. Consiguieron sus primeras máquinas e iniciaron operaciones en el patio de la casa. Todo sucedía allí, incluyendo el embotellado y etiquetado.

El objetivo inicial era modesto: atender la demanda local, sobre todo en zonas en las que las grandes marcas no tenían mayor presencia. El fenómeno empezó con Kola Real sabor naranja, la primera marca que lograron introducir al mercado. Una combinación de precio accesible (“la del precio justo”) y distribución en zonas rurales supuso sacarle la vuelta al caos, a la crisis y, sobre todo, a la competencia. Para 1991 ya estaban en Bagua, Huancayo y Sullana.

Con el paso de los años, la empresa amplió sus operaciones a otras regiones del Perú. Poco a poco se fueron consolidando como una alternativa cada vez más interesante en el mercado de las bebidas gaseosas. Ya en los años 90, el Grupo AJE empezó su expansión internacional. Primero, incursionó en los mercados de Venezuela y Ecuador, replicando su estrategia de precios y distribución. Venezuela fue un reto, porque el chavismo trajo abajo la economía venezolana. Carlos Añaños lo recuerda con especial énfasis, porque la empresa tuvo que recuperarse desde cero de dos amenazas comunistas: la de Sendero y la de Hugo Chávez.

Posteriormente, la empresa dio un salto a Centroamérica en 2004, para llegar al año siguiente a Asia, específicamente a Tailandia. El siguiente destino fue África, en el año 2015, operando en Egipto y Nigeria. Llegaron a tener presencia en más de 21 países.

En paralelo, la transnacional diversificó su oferta, lanzando al mercado marcas como Cielo, Oro, Big Cola, Sporade, Pulp, Cifrut, Volt y un etcétera que les abrió los nichos de jugos, aguas y bebidas isotónicas.

Luego, llegaría la compra de otras marcas, la alianza con el club Paris Saint-Germain y las iniciativas ecológicas que han renovado la imagen de la marca. Desde hace varios años, el caso de la familia Añaños se estudia en las mejores escuelas de negocios del Perú y el mundo.

Imagen

Eduardo Añaños Pérez, María Antonieta Jerí de Añaños y Carlos Añaños Jerí.

EL HIJO Y EL CARÁCTER

En una reciente entrevista con Perú21, Carlos Añaños recordó la tercera lección de su padre. El entrevistador se preguntaba si el educado personaje que tenía al frente podría salir a domar la selva de la política peruana. “Mi padre me enseñó una frase muy profunda: ‘Tener carácter no quiere decir tener mal carácter’”, respondió Carlos. “Muchos creen que el que grita y se pone ‘faite’ es el machito”, agregó. “No, más bien, esos gritones tienen una debilidad interna que no pueden controlar, no pueden controlarse y se protegen insultando, se cobijan en la matonería y el insulto. Yo no necesito gritar para decir ‘no’”.

Una lección de carácter y firmeza, pero también de educación y empatía. Un consejo más que relevante en el Perú de ahora, que parece ser arrastrado hacia los extremismos achorados de quienes más gritan, atrapado entre radicalismos y posturas polarizadas.

Visto a la distancia, el Perú de ahora no parece muy distinto al de antes, en un nuevo contexto de crisis económica y violencia callejera. Pero las familias y los países tienen memoria y han aprendido de lo andado. Es el caso de los Añaños, que guardan una tradición que va de los padres a los hijos, porque las familias, parafraseando al poeta, cuentan las historias privadas de las naciones.

