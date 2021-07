El personero legal del Partido Morado, Jarek Tello, aseguró que su agrupación “no se encuentra en ninguna de las causales de cancelación” de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), por lo que seguirán vigentes pese al revés en las últimas elecciones generales del 11 de abril.

Tello Godoy envió una carta a este diario solicitando una rectificación, a propósito del informe “Los partidos políticos que se van y los que llegan”, publicado el miércoles 30 de junio, en donde se los incluye en la lista de agrupaciones quedarán fuera del registro de partidos.

El personero cita, entre otros, el artículo 13 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Allí justamente se detalla claramente como causal de cancelación de un partido:

“Si, al concluirse el último proceso de elección general, no se hubiera alcanzado al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción y, al menos, 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección al Congreso”.

Así, interpreta que se trata de una sola causal “que contiene dos elementos que deben cumplirse ambos de manera conjunta” para ejecutarse.

Es decir, a su juicio, el Partido Morado no perderá su inscripción pues si bien no cumplió con poner cinco parlamentarios en mínimo dos circunscripciones, superó el 5% de votos. Por lo tanto, no se configuraría la causal completa para su cancelación y pide una rectificación.

Lo mismo fue señalado en Twitter por el congresista Daniel Olivares.

Cuidado con lo que se informa @peru21noticias. El artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas es muy claro. NO confluyen las 2 cáusales para que se cancele la inscripción del @partidomorado pues si se obtuvo más del 5% de votos válidos. https://t.co/XKp1tQQS3W pic.twitter.com/kdVeW4UMBF — Daniel Olivares (@danielfolivares) June 30, 2021

HABLAN LOS ESPECIALISTAS

A raíz de la carta cursada, Perú21 consultó con cuatro especialistas en materia electoral: Fernando Tuesta, José Tello, Alejandro Rospigliosi y José Manuel Villalobos. Todos ellos coincidieron y ratificaron en que el haber superado el 5% de votos no les bastará para mantener su inscripción, pues solo pusieron tres legisladores y en una sola circunscripción.

“Con la modificación que hizo el Congreso sí pierde la inscripción. (…) Un partido en el Perú mantiene su inscripción cuando alcanza el 5% y además saca cinco congresistas. Obviamente quien no saca eso, está fuera”, remarcó Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

“Ha pasado la valla y ha entrado al Parlamento, pero no ha cumplido el segundo requisito (para poder mantener su inscripción). Por eso es que, apenas el JNE publique los resultados (y se declare concluido el proceso), un mes después el Partido Morado va a ser borrado”, opinó Rospigliosi.

Agregó que por ello no les corresponderá recibir financiamiento público, a pesar de tener legisladores para el periodo 2021-2026. Tampoco podrán participar en las elecciones regionales y municipales del 2022 si antes no logran la reinscripción.

“El artículo 13 es bien claro. Se cancela la inscripción si no obtuvo 5% de votos y al menos cinco escaños en más de una circunscripción. Ellos han logrado el 5%, pero han logrado tres congresistas, y encima solo lo han conseguido en Lima”, destacó Villalobos.

Recordó que antes sí se podía mantener la inscripción si cumplías uno de los requisitos estipulados. Sin embargo, ahora, tras la reforma política aprobada por el Congreso en el 2019, es necesario cumplir con los dos, caso contrario, se cancela la inscripción ante el ROP.

“Es una interpretación bastante particular de la valla cancelatoria (lo planteado por el Partido Morado), pero que no es jurídicamente viable. Se tiene que dar ambos supuestos (el 5% y cinco congresistas) para que tú no pierdas la inscripción. Si solo se da uno, ya la perdiste. Eso es indiscutible”, aseveró, por su parte, José Tello.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá la última palabra.

