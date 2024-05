El indulto -y por razones humanitarias- no lo ha liberado de sus delitos. Él lo sabe y no le importa. No ha pagado tampoco un sol de la reparación civil de 57 millones de soles por los tres casos por los que fue sentenciado. Él sabe y no le importa.

Cinco meses después de haber quedado en libertad tras haber cumplido solo 16 de los 25 años de prisión que le ordenó la justicia por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, y otras penas menores por delitos de peculado, corrupción, y usurpación de funciones, entre otros, el expresidente Alberto Fujimori se atrevió, sin vergüenza alguna, a solicitar al Congreso una pensión vitalicia, combustible, asistente y seguridad.

El líder histórico del fujimorismo aguarda ahora que el Legislativo acepte abonarle los 15,600 soles como asignación mensual y otras gollerías, en medio de los fuertes cuestionamientos sobre su impedimento y merecimiento para acceder a este beneficio.

Pero los peruanos no olvidan. Tienen memoria. La mayoría rechaza este atrevimiento del exmandatario que pretende verle la cara al país. La última encuesta que Ipsos elaboró para Perú21 revela que el 70% no está de acuerdo con lo solicitado por Fujimori. El rechazo a este pedido se eleva a 72% en provincias. Un 27%, en tanto, sí apoya que se le otorgue la pensión al indultado ex jefe de Estado.

PEDIDO POLARIZARÍA EL PAÍS

“No era el momento para hacerlo”, precisa el analista político Iván Arenas, que siente que la respuesta de los entrevistados coincide con la percepción positiva que tiene el exmandatario.

“Legalmente, su reclamo podría tener alguna base o consideración, sin embargo, me parece que no es el momento político para hacerlo. Este tema de Alberto Fujimori podría ser usado para polarizar más aún el país, en estos momentos complicados. Además, es una situación difícil para el fujimorismo porque está asociado a la actuación que tiene hoy el Congreso”, explica Arenas, en diálogo con este diario.

Especialistas como el ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes explicaron que el beneficio de la pensión vitalicia no le corresponde al exmandatario por haber sido acusado constitucionalmente y condenado judicialmente, y porque, sobre todo, el indulto no borra el delito.

