No les entran balas. El alto nivel de desaprobación ciudadana al Parlamento no parece haber hecho mella entre los congresistas, por lo menos no en el legislador por Acción Popular, Wilson Soto, sindicado como integrante del grupo ‘Los Niños’; tampoco en el otrora castillista y hoy representante del Bloque Magisterial, Álex Paredes.

Ambos, salvo tomas de conciencia de último momento, tienen previsto viajar en las próximas horas a Luanda, Angola, para participar en la 147.a Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria que se realizará del 22 al 27 de octubre en ese país.

Con la venia de la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto, estos dos legisladores viajarán con pasajes y viáticos otorgados por el Parlamento, es decir, con recursos de todos los peruanos que, según revelaron fuentes de Perú21, ascenderían a un total de US$16 mil: US$8mil por cada uno entre pasajes, hospedaje, movilidad y otros.

Pero, ¿cuál es el beneficio para el Congreso y el país en general que justifique tremendo gasto? Este diario intentó comunicarse con Soto y Paredes para hacerles la consulta, pero ninguno respondió.

Quienes sí lo hicieron fueron los fujimoristas Rosangella Barbarán y Ernesto Bustamante, quienes también fueron invitados al certamen, pero declinaron su participación. También lo hizo María del Carmen Alva quien, a través de un oficio dirigido al titular del Legislativo, explicó que tiene compromisos pactados con antelación para la Semana de Representación que tendrá lugar del 23 al 27 de octubre.

Barbarán, en tanto, respondió a este diario que la invitación al referido foro se formuló con varios meses de anticipación. “No sabíamos que coincidiría con la Semana de Representación. Al principio se consideró reprogramar algunas actividades y solicitar licencia, pero se confirmaron reuniones impostergables en favor de El Carmen e instituciones educativas de Lima, por lo que decidí no hacer el viaje. Me quedo en Lima”, refirió.

A estas alturas valdría la pena preguntarse: ¿Cuál es el nivel de representatividad del Congreso que tienen los dos legisladores que insisten en el viaje? ¿No debería la Mesa Directiva revocar su acuerdo? Alejandro Soto tiene la palabra.

Tenga en cuenta

Tras el cuestionado viaje a Rusia de un grupo de parlamentarios de izquierda, fuentes de Perú21 indicaron que se estaría gestando otro periplo a Praga por invitación del embajador de Ucrania en nuestro país Yuriy Polyukhovych.

En julio, otro grupo de 6 congresistas viajó por invitación de una empresa mexicana a un evento tecnológico en Shangai incurriendo en un conflicto ético.