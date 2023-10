Pese a que en 2019 la Sunedu le denegó a la Telesup el licenciamiento para funcionar como universidad, la empresa del congresista José Luna Gálvez se ha mantenido operando los últimos cuatro años. Desde sus redes sociales publicita un “retorno a clases” y garantiza el mejor servicio a los potenciales alumnos. Sin embargo, la realidad linda con la estafa.

Una alumna, que pidió quedar en el anonimato, ofreció a Perú21 su testimonio sobre lo que es estudiar un semestre en esa entidad, a la que recurrió para cumplir con su sueño de convertirse en profesional.

“(El profesor) sube el libro del curso a la plataforma (virtual) y te da fecha para los exámenes. (Yo) tenía que estudiar y esperar la fecha de exámenes y nada más. No hay clases, no hay guía, no hay nada. (Desde la universidad) decían que podíamos escribir a unos números para cualquier consulta, pero nadie contesta”, denunció.

En sus redes sociales, Telesup se promociona como si no tuviera fecha de caducidad. “Retorna a la Universidad Privada Telesup y culmina de manera exitosa tu proyecto educativo. Esta es tu oportunidad”. “¡Te esperamos para comenzar juntos nuevamente!”, son algunos de los mensajes que publicita.

Telesup asegura que las clases son “asincrónicas”. Es decir, el docente graba en video su presentación, la sube a la plataforma virtual y el alumno puede ver el material en el momento que mejor le convenga.

Sin embargo, una vez pagada la matrícula de S/390 y los S/450 mensuales por semestre, no hay nada de lo prometido.

Este diario corroboró que los maestros de la Facultad de Salud y Nutrición no tienen la necesidad de subir los videos de sus materias, simplemente actualizan el sistema con lecturas y a partir de esas separatas se toma un examen de cuatro preguntas. Así se pasa el ciclo.

Los alumnos leen un compilado de hojas sobre la materia por su cuenta y si desean pueden contactarse con el profesor vía WhatsApp para realizar preguntas en caso algo no haya quedado claro.

Esta situación se repite en todas las carreras de Telesup, inclusive en Medicina Humana, donde la práctica debe ser una garantía.

Y lo peor es que la Sunedu ha prorrogado el funcionamiento de esta institución por un año más, hasta septiembre de 2024, para que supuestamente cese sus actividades progresivamente.

Responsables

Este diario buscó los descargos de las autoridades académicas. Lejos de reconocer las irregularidades, desde la casa de estudios solo decidieron mirar hacia otro lado.

Fabiola Ramírez, encargada de los horarios del profesorado de Telesup, no negó estas prácticas.

“No puedo brindar esa información. En todo caso, si han llegado con esa denuncia, ellos tendrán que comprobar y liberar eso, pero más allá yo no le puedo dar razón a usted en este caso, no le puedo brindar más información”, sostuvo y cortó la llamada sin dar más explicaciones.

Otros coordinadores académicos, no obstante, sí dieron más precisiones sobre las clases.

“Las carreras que tenemos activas son las de Administración, Contabilidad, Psicología e Ingeniería de Sistemas. En el caso de Medicina, tenemos los dos últimos ciclos que son los internados. Se desarrollan de manera presencial en hospitales, las clases son únicamente en el hospital, al terminar se solicita la constancia de egresado. El proceso de título ya es diferente porque tiene que llamar para inscribirse y llevar un taller de tesis los fines de semana”, aseguraron desde el área de coordinación académica.

Perú21 intentó insistentemente comunicarse con un vocero de la Sunedu para que explique por qué se autoriza el funcionamiento de una entidad con este paupérrimo ejercicio académico, pero no hubo respuesta.

Pero se consiguió hablar con el representante de las universidades privadas de la Sunedu, José Luis Sardón, quien mostró su incomodidad por responder a esta denuncia.

“Yo les diría a los denunciantes que en lugar de hablar con los medios de comunicación presenten una denuncia formal a la Sunedu, ¿qué quieren que yo haga? Mi trabajo es ad honorem, no me corresponde a mí por una denuncia periodística tomar decisiones, la denuncia se debe hacer mostrando la cara, no se puede permitir en una sociedad libre que se refugien detrás del periodista”, expresó Sardón.

Sobre la supervisión a las universidades sin licencia dijo que se estaba realizando basándose en el formato de las normas preexistentes y que si se detectaba una irregularidad, dependía del alumno hacer la denuncia formal. “Yo no me puedo saltar a una conclusión tan drástica desde la base de una información anónima, no puedo hacer una imputación de ese tipo”, aseveró.

El representante del Colegio Médico del Perú, Wilder Díaz Correa, se mostró mortificado al saber del tema y manifestó que todo alumno de Medicina debe ser instruido y calificado por tutores durante la etapa de internado. “El Congreso de la República le quitó la autoridad a Sunedu el año pasado, permitiendo una reorganización que está dirigida a favorecer a universidades privadas que no habían sido licenciadas. Lo que hace en la universidad definitivamente es irregular porque en los últimos años la formación académica es muy mala”, aseveró.

Tenga en cuenta

-Fuentes de este diario señalaron que los únicos cursos que la Telesup enseña de manera virtual y en tiempo real son los talleres de tesis y las clases de inglés.

-Perú21 contactó al rector de la universidad, Félix Murillo, quien aseguró vía WhatsApp que iba a responder de manera textual las preguntas sobre la denuncia; sin embargo, hasta el cierre de esta nota sus respuestas no llegaron.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra sobre presunto direccionamiento a empresas chinas: "Vamos a dar la explicación clara"