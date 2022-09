La división en el partido fundado por el sentenciado Vladimir Cerrón y la fuga de sus militantes y simpatizantes cada vez es más evidente debido a que muchos de ellos buscaron “refugio” en otras agrupaciones, como el movimiento regional Caminemos Juntos por Junín, la cual tiene como símbolo la pelota y su candidato al sillón regional es Dimas Aliaga Castro.

En esta campaña, pese a las investigaciones fiscales, no se escucha mensajes de auditorías o fiscalización a las obras de Perú Libre por parte del candidato Aliaga, quien curiosamente tiene como cuñado a uno de los hombres de extrema confianza de Cerrón que se desempeña como gerente regional de Administración.

Se trata de Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, quien laboró junto a Cerrón desde su primer gobierno (2011-2014) y a principios de 2019 nuevamente fue convocado.

La cercanía de Salvatierra y Cerrón era tal que levantó sospechas en el Ministerio Público que decidió incluir al funcionario y a otras 59 personas en una investigación de lavado de activos que se le sigue en contra del líder de Perú Libre.

Otro hecho que vincula a estos personajes es que ambos presentaron junto a otras 18 personas –entre trabajadores y funcionarios del GRJ– un habeas corpus contra la jueza July Baldeón Quispe en la que pedían cesar las “amenazas” de privación de la libertad a raíz de una investigación publicada por Perú21 sobre las detenciones que se demoraron por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.





EL LÁPIZ SE ‘DISFRAZA’ DE PELOTA

Una fotografía difundida en redes sociales, donde se aprecia al actual gobernador de Junín y militante de Perú Libre, Fernando Orihuela, junto a un grupo de simpatizantes de Caminemos Juntos ha levantado las sospechas de un supuesto pacto electoral.

Captados. Orihuela junto a simpatizantes de Caminemos Juntos.

“Hay una alianza entre el partido de Perú Libre y Caminemos Juntos. Su actual administrador del Gobierno Regional (de Junín) es cuñado del dueño del partido de la pelota (Caminemos Juntos) de Dimas Aliaga y si es que ganan, jamás van a fiscalizar. Un claro ejemplo es que ellos no hablan de ‘Los Dinámicos’ ni de los ‘Tiranos’”, dijo Ángel Unchupaico, excandidato regional por Junín Sostenible.

Carlos Alberto Tolentino Jaime, quien postula como regidor de Huancayo por Caminemos Juntos, ha reconocido que conoce a Orihuela, pero negó una alianza.

“Nosotros no hemos hecho ningún pacto porque no necesitamos. El señor Fernando Orihuela justo lo habían tachado y no iba a las elecciones y, como cualquier ciudadano, se acercó porque nosotros en ese momento ya estábamos preparando nuestra caminata. (...) Le di la mano como cualquier ciudadano y eso no significa que nos van a satanizar por eso”, señaló. Al ser consultado sobre sus vínculos con la pelota, Orihuela lo negó.

A raíz de las claras evidencias de exmilitantes y simpatizantes de Perú Libre, actuales proveedores y personajes cercanos al partido del lápiz que hoy se cobijan en Caminemos Juntos, Perú21 acudió a la sede regional donde conversó con el cuñado del candidato Dimas Aliaga. Negó ser el puente de la alianza entre el partido de Cerrón y Caminemos Juntos.

“No converso con mi cuñado desde hace bastante tiempo, tampoco lo hago con Vladimir (Cerrón)”, remarcó. Asimismo, buscamos la versión de Dimas Aliaga, pero no respondió.





MÁS ELEMENTOS

La Contraloría reveló que ocho funcionarios del GRJ y el Consorcio Huancayo, encargado de ejecutar la obra del colegio Mariscal Castilla, en el distrito de El Tambo (Huancayo), generaron un perjuicio económico de S/2′ 709,774.

El contundente informe donde sindica a Luis Salvatierra Rodríguez como presunto responsable y señala que los funcionarios dieron conformidad de la obra y autorizaron el pago por trabajos ejecutados parcialmente y otros sin ejecutar en los módulos educativos.

TENGA EN CUENTA:

El 27 de julio, Fernando Orihuela renunció irrevocablemente a su candidatura al Gobierno Regional de Junín con Perú Libre.

Orihuela asumió en el 2019 el sillón regional tras la sentencia por corrupción a Vladimir Cerrón. Así, su gestión acababa en diciembre, y tentaba otro periodo adicional.

En agosto, Clever Mercado, quien se había quedado a cargo del Gobierno Regional mientras Orihuela hacía campaña, fue detenido junto a otro funcionario por querer sobornar a consejeros para impedir el retorno de Orihuela.

