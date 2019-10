Desde que se anunció la convocatoria a las elecciones congresales para enero de 2020, la gran interrogante es si los miembros del disuelto Congreso podrán participar en ese proceso.

Aunque las opiniones están divididas, el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya adelantó que no se pronunciará hasta que no haya un caso concreto. No obstante, ayer el presidente Martín Vizcarra les pidió que aclaren el tema “rápidamente”.

“El JNE es el que debe interpretar la norma para la aplicación en este proceso electoral. Lo que creo es que, dado que los plazos son cortos en este proceso, rápidamente debería, el propio Jurado, aclarar este tema”, afirmó.

Para el experto en temas electorales, Julio César Castiglioni, las declaraciones del mandatario reflejan una intromisión en “la autonomía del JNE”. “El Jurado ya dijo que se va a pronunciar cuando se presente un caso, ahí recién va a decir si se puede o no, si habla antes sería adelantar opinión. El jefe de Estado no puede ponerse adelante cuando el Jurado es el que administra la justicia electoral”, subrayó.

En la misma línea, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, consideró que “más allá de la invocación que pueda hacer” Vizcarra, recordó que el JNE es un organismo autónomo “y no puede tomar decisiones basadas en una orden” que se le pueda dar.

“No hay que enturbiar el proceso tratando de presionar, hay que respetar la independencia del JNE”, enfatizó.

Señaló que hay un antecedente con la no reelección inmediata de alcaldes, pues recordó que en 2015, cuando se aprobó este tema en el Congreso, quedaba la duda de si las autoridades elegidas para el periodo 2014-2018 podían postular. El Jurado no se pronunció hasta que tuvo un caso entre sus manos.

“No corresponde que haya un pronunciamiento y lo que diga el presidente se puede tomar como una sugerencia, pero el JNE es el encargado de resolver los conflictos electorales, basado en las reglas y normas que existen”, expresó por su parte el constitucionalista Omar Cairo.

Una incertidumbre

Una opinión similar a la del mandatario tuvo el expresidente de la Comisión de Reforma Política Fernando Tuesta, para quien sí es necesaria una aclaración previa: “El JNE debe ayudar a aclarar las reglas de juego, no es posible tener esa incertidumbre hasta ahora”.

De otro lado, el premier Vicente Zeballos declaró a la prensa respecto al próximo Legislativo: “Tenemos la obligación de que el Congreso que nos sobrevenga a partir del 26 de enero tiene que ser necesariamente mejor que el que acaba de irse a casa”.

TENGA EN CUENTA

- El presidente Vizcarra manifestó que son las “instancias correspondientes” las encargadas de definir el caso del jefe del JNE, Víctor Ticona, por sus audios con el exjuez César Hinostroza.

- Para Héctor Becerril, representante de la Permanente, el tema de los audios fue emitido porque el JNE no se pronuncia sobre lo que quiere el Gobierno y señaló que Ticona no debe renunciar.