El Perú fue invitado a iniciar su proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el ‘club’ de los países desarrollados. Así lo informó ayer esta entidad.

Sin embargo, la incertidumbre generada por el actual gobierno podría ser un factor en contra para las pretensiones nacionales, que son resultado de la suma de varios gobiernos en la última década. ¿Puede el Perú aún ingresar a la OCDE?

Según este organismo, el proceso que seguirá el Perú y otros países postulantes (Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía) será una evaluación de sus candidaturas y avances respecto a compromisos asumidos con la OCDE previamente.

En el caso del Perú, la evaluación involucra el avance de los compromisos asumidos en el marco del Programa País, en el cual trabaja el Perú desde 2014 y que es definido por la OCDE como “un nuevo instrumento para apoyar a economías emergentes y dinámicas como la de Perú en el diseño de sus reformas y en el fortalecimiento de sus políticas públicas”.

EN EVALUACIÓN

En ese sentido, ayer, la OCDE informó que evaluará si el Perú cumple con aspectos como “la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos”.

Otro factor determinante será el compromiso que el país muestre con ser “una economía de mercado abierta, basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia”, de acuerdo con el anuncio de la OCDE, a la cual el Perú le solicitó su ingreso en 2012.

En ese contexto, el exministro de Comercio Exterior y Turismo y columnista de Perú21, Alfredo Ferrero, explicó que la incertidumbre política no juega a favor del país.

“No sé si el Perú hoy esté en condiciones para alcanzar estas metas y no sé si este gobierno esté interesado en que el Perú sea miembro de la OCDE. Tiene que haber una voluntad política, y esa voluntad no me queda clara con el presidente Pedro Castillo”, aseveró.

Por otra parte, la extitular del Mincetur Mercedes Aráoz explicó que, aunque existen señales negativas como el retroceso en la reforma educativa, la intención de poner topes de precios o implementar salvaguardias sin sustento, aún es posible lograr un buen resultado si el mandatario convoca a cuadros técnicos adecuados.

“Usando la metafóra de Waldo Mendoza, esta es una señal para decirle al presidente ‘cambie usted de timón y comience a dirigir el barco por la corriente correcta, con los vientos correctos, no dañe más la nave y ponga a los mejores marineros a trabajar con usted’. Acá no hay izquierdas o derechas, hay un gran rumbo que es tener una buena política pública”, aseguró.

Finalmente, respecto al tiempo que pueda tomar la evaluación por parte de la OCDE, el socio de Tax & Legal de KPMG, Juan Carlos Vidal precisó que el proceso implica varias revisiones técnicas en los apartados mencionados por la institución y que puede ser largo y tomar varios años.

“Desde hace varios años el Perú había declarado su interés en ser parte de la OCDE y había implementado el Programa País para prepararse para este objetivo. Y lo que ha hecho la OCDE (ayer) es dar inicio a un proceso de invitación porque no es suficiente con que uno (un país) quiera integrarse, sino que este organismo con una evaluación previa debe extender una invitación (...). En el caso de Colombia y Costa Rica tomó 5 años desde que iniciaron el proceso hasta que finalmente fueron admitidos”, explicó. El tiempo comienza a correr.