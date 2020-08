Hasta que por fin el Ejecutivo reparó en que no bastan las conferencias de prensa del presidente Martín Vizcarra para sensibilizar a la población sobre la pandemia del COVID-19 en el país.

Tal como lo advirtiera semanas atrás este diario, el gobierno carecía de estrategias para ese objetivo. Médicos, sociólogos y publicistas consultados por Perú21 recomendaban una campaña agresiva teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población peruana.

Palacio tomó nota de las advertencias de los especialistas. Fue el premier Walter Martos, tras realizar una campaña de entrega de víveres en asentamientos humanos de Lurín, quien anunció que el gobierno alista “una fuerte campaña publicitaria” de concientización para jóvenes de 18 a 30 años, que son los que asisten a las denominadas fiestas COVID, generando una cadena de contagios que llegan a los hogares.

”Desafortunadamente en estas fiestas, como lo hemos visto, la gran mayoría está infectada y llevan el virus a sus casas, donde hay personas vulnerables, y esas son las personas que, mayormente, están llegando a los hospitales”, afirmó.

La nueva estrategia también fue confirmada por el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios. Según el médico, las autoridades del Ejecutivo le hicieron saber que esta campaña comunicacional contará con la presencia de algunos de los más conocidos influencers del medio local, a fin de que el mensaje de prevención llegue a los más jóvenes. Este sostuvo que también se apuntará a sensibilizar a la población sobre los peligros de las reuniones sociales, familiares y las ‘pichanguitas’.

Fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) comentaron a Perú21 que la campaña se iniciará el domingo. Uno de los rostros principales sería el de un actor que hasta hace poco estuvo grave por la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, pero logró recuperarse.

Las mismas fuentes insistieron que esta es una tercera campaña de comunicación emprendida desde el Ejecutivo y que las dos anteriores sí funcionaron. Para argumentar esta posición se basan en un estudio de percepción poscampaña elaborado por una consultora y que se le entregó al presidente Martín Vizcarra.

Las campañas nacen en la Secretaría de Comunicación social de la PCM. Sin embargo, personas allegadas a las oficinas del Jr. Carabaya del Centro de Lima sostienen que el Ministerio de Salud, y su oficina de comunicaciones, debió liderar desde que se conoció el caso cero de COVID-19 una campaña comunitaria articulada. No obstante, no lo hizo. Recién iniciaron un plan de comunicación con la llegada de Pilar Mazzetti al Minsa.

El responsable de las comunicaciones de la PCM.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Alberto Goachet, director general de Fahrenheit DDB, avaló que, aunque tarde, el gobierno haya resuelto enmendar su estrategia comunicacional.”La campaña que se inició en abril no estaba generando un cambio de comportamiento, era muy básica (lavarse la mano, distanciamiento), no tocaba un nervio para que nos haga recapacitar”, dijo.Agregó que la gente no cambia de hábitos solo con información.

“Tienes que cambiarlos con emociones, con evidencias de cómo pueden impactar en tu vida”, añadió. Tras escuchar al premier Martos, Goachet consideró válido que como parte de la estrategia se recurra a influencers para tener mayor llegada.Sostuvo que el Ejecutivo tiene otra oportunidad de repetir una campaña que movilizó a la población y los sectores público y privado del país: la campaña Una sola fuerza, tras el desastre del norte.

NO HABRÁ LEY SECA

De otro lado, la ministra de Economía, Antonieta Alva, descartó ayer en el programa de Jaime Chincha en RPP que el gobierno vaya a imponer la ley seca (prohibición de venta de bebidas alcohólicas), versión que circuló en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Perú obtiene récord mundial del país con mayor mortalidad por COVID-19

TE PUEDE INTERESAR