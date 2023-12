La decisión sobre la liberación de Alberto Fujimori está ahora en manos del Tribunal Constitucional (TC). ¿Debe ser o no excarcelado el expresidente? ¿Cuáles serían los efectos de una u otra medida? Perú21 consultó a políticos y constitucionalistas, y esto es lo que sostienen.

“Con su libertad, mucha gente va a sentir que se hizo justicia”

LUIS GALARRETA. Secretario general de Fuerza Popular.

El juez de Ica pudo haber ejecutado tranquilamente la sentencia, pero ha tomado otra decisión. Ahora esto lo tendrá que ver el Tribunal Constitucional (TC) en los próximos días, pero, en todo caso, la resolución del tribunal es clarísima. Los magistrados le dan validez a la sentencia del TC de 2020, así que, si todo está en el marco constitucional, el presidente Fujimori debería estar en libertad en algunas de las vías que corresponden.

Nosotros lo que hemos evaluado primero es que va a haber una implicancia muy positiva para la familia, los hijos y los nietos, y para el presidente, que es una persona de avanzada edad que, además, está ya de manera irregular más de cuatro años en la Diroes porque, desde el momento que sale el indulto y una resolución judicial se lo quita, a partir de ahí ya se convierte en una situación irregular que corrigió el TC en el año 2020 y que ahora nuevamente lo está ratificando. Creo que el impacto va a ser muy familiar y evidentemente también mucha gente va a sentir que se ha hecho justicia en el Perú. Se escuchan diferentes voces a favor, sobre todo de gente que no es fujimorista; entonces, creo que la libertad del presidente va a dar mucha satisfacción y tranquilidad a quienes creen que hay una venganza y odio hacia las labores que él hizo en su lucha contra el terrorismo y la hiperinflación.

“Decisiones de la Corte son vinculantes y obligatorias”

ANÍBAL QUIROGA. Constitucionalista.

De acuerdo al sistema jurídico peruano, al estar sujetos a un tratado internacional que reconoce la jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), las decisiones de esta son vinculantes y jurídicamente obligatorias; por lo tanto, todos los agentes del Estado tendrían que darles cumplimiento a sus decisiones. Lo que ha hecho el juez es devolver una papa caliente al Tribunal Constitucional (TC), lo cual es impropio, porque él es el juez de ejecución. Claramente, ha actuado de manera poco valiente, y contra la ley ha devuelto al TC lo que le correspondía decidir a él: ejecutar la libertad o acatar lo que establece la Corte.

Este es un tema que se mantiene durante 30 años como parteaguas, y aún genera una gran división en la sociedad peruana. El indulto a Fujimori fue polémico; las propias condiciones de su condena fueron polémicas, porque aparece con un agregado de lesa humanidad que no estaba previsto en la ley, pero todo el mundo da por sentado que fue condenado por lesa humanidad cuando no ha sido así, y esa es la base por la que la Corte no le da pase al indulto, porque entiende que es un delito de lesa humanidad. La justicia no puede estar reñida con la moral; él no ha sido condenado por lesa humanidad, pero todos le dan ese tratamiento. Hay un tema inmoral en su condena que tiñe o deslegitima el proceso.

“Si el TC concluye que el indulto es válido, ahí termina el tema”

NATALE AMPRIMO. Constitucionalista.

No hay que confundir dos procesos distintos. Un proceso fue el seguimiento a la sentencia de Barrios Altos; y otro proceso es la consecuencia del indulto en el que la Corte-IDH estableció que el proceso de verificación de que ese indulto cumplía con todo se hacía en la vía interna por los procedimientos correspondientes. Eso es lo que motiva el habeas corpus que se ha formulado en beneficio del señor Fujimori. La intervención de organismos supranacionales está condicionada a que en sede nacional no se haya logrado el derecho invocado; en este caso, el habeas corpus solicitado ha sido otorgado; en consecuencia, no es incompatible el seguimiento de la ejecución de la sentencia con la posibilidad que se otorgue un habeas corpus y un indulto.

Creo que se están mezclando dos situaciones distintas que responden a diferentes momentos y circunstancias, y que están motivadas, en gran medida, en que hay personas que consideran que Fujimori debería morir en la cárcel. Yo no me encuentro entre ellas, pese a haber sido un adversario político y un crítico acérrimo de su gobierno. Para mí, ese indulto ha sido objeto de evaluación en sede nacional, y se ha otorgado el habeas corpus. Si el TC concluye que el indulto es válido, ahí termina el tema. No hay que mezclar lo jurídico con lo político.

“Si quieren su libertad, que cumplan condiciones de la Corte”

GINO COSTA. Exministro del Interior.

Como el juez de Ica, el Tribunal Constitucional debe abstenerse de liberarlo porque es lo que ha determinado la Corte-IDH, que es la más alta autoridad en esta materia. En caso contrario, incurrimos en rebeldía frente al sistema interamericano, los magistrados del TC incurrirían en desacato, porque estarían actuando al margen de lo que establecen la Constitución y los compromisos internacionales del Perú, que son de obligatorio cumplimiento, y políticamente el Perú se pondría en una situación más complicada que la que ya tiene en el ámbito interamericano. Yo creo que eso tendrá que hacer el TC una vez que vea con frialdad el caso, no puede proceder a liberarlo cuando hay una orden de la Corte que dice lo contrario.

La propia Corte, sin embargo, establece ciertas condiciones para que proceda la libertad de Fujimori por razones humanitarias: una revisión médica imparcial, pagar la reparación civil y pedir perdón a los familiares por los hechos que llevaron a su condena de 25 años en los casos Barrios Altos y La Cantuta. El TC tiene que actuar en funcion de la Constitución. ¿Qué consecuencia tendrá eso en la conducta de Fuerza Popular? No tengo idea, lo veremos después. Lo que corresponde ahora, si se quiere la libertad de Fujimori, es que se cumplan las condiciones de la Corte.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.