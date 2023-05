El expresidente Pedro Castillo Terrones decidió no presentarse a la citación virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso que lo investiga por ser el presunto cabecilla de una red criminal durante su gobierno. Su ausencia fue informada ante este grupo de trabajo parlamentario por William Antezana, jefe de seguridad del penal Barbadillo, donde Castillo cumple prisión preventiva.

Esta nueva actitud obstruccionista del encarcelado exmandatario podría generar que la comisión que preside Héctor Ventura lo denuncie penalmente por desacato a la autoridad.

“Definitivamente, el señor Castillo no quiere declarar, pese a que hemos hecho todo lo posible. No da la cara ante la ciudadanía. Durante todas las notificaciones realizadas no ha querido declarar ante esta comisión y ha optado por entorpecer las investigaciones. No vamos a permitir más acciones dilatorias. Todas estas leguleyadas suyas se valorarán en el informe final de la comisión”, indicó Ventura.

El congresista de Fuerza Popular no ha podido tomar juramento al golpista expresidente, quien el último 26 de abril se presentó de manera virtual y se negó a cumplir con este protocolo antes del interrogatorio y hasta exigió que la cita sea presencial.

Ya en su condición de preso, Castillo, a quien se le ha dictado dos órdenes de prisión preventiva, una de 18 y otra de 36 meses, ya no cumple con los requisitos para salir del penal, por lo que su exigencia fue refutada por Ventura en aquella sesión.